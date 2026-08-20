Pau Victor festeja primeiro golo
Pau Victor festeja primeiro goloEPA/HUGO DELGADO
11x11

Sp. Braga mais perto da fase de liga da Liga Conferência após vitória sobre o Áustria Viena (2-0) na Pedreira

O espanhol Pau Víctor, de penálti, aos 25 minutos, antes de falhar outro castigo máximo, aos 84, e Diego Rodrigues, aos 88, selaram o triunfo arsenalista.
DN/Lusa
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O Sporting de Braga ganhou esta quinta-feira, 20 de agosto, vantagem no play-off da Liga Conferência em futebol, rumo à fase de liga, ao vencer em casa os austríacos do Áustria Viena por 2-0, em encontro da primeira mão.

O espanhol Pau Víctor, de penálti, aos 25 minutos, antes de falhar outro castigo máximo, aos 84, e Diego Rodrigues, aos 88, selaram o triunfo do ‘onze’ de Carlos Vicens, que joga a segunda mão na Áustria, na próxima quinta-feira.

A formação arsenalista procura a primeira presença na fase de liga da terceira competição da UEFA, repetindo o feito único do Vitória de Guimarães (2024/25).

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