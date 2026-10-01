Carlos Queiroz deixa seleção do Gana um mês após ter regressado
O treinador português Carlos Queiroz anunciou no seu Instagram que iria abandonar o cargo de selecionador do Gana, cerca de um mês após ter regressado aos comandos da equipa africana.
"Na sequência de discussões realizadas num espírito de respeito mútuo, a Federação de Futebol do Gana e eu concordámos mutuamente em rescindir o contrato que rege a minha função como treinador principal da Seleção Nacional do Gana, os Black Stars", escreveu Queiroz, de 73 anos, na sua publicação.
No comunicado, o treinador disse não ter sido "uma decisão fácil" mas que ambas as partes tinham concordado que "era a medida mais adequada" que ele saísse do cargo, sublinhando ter sido "uma honra servir o Gana e os Black Stars".
Queiroz tinha assumido o cargo, pela primeira vez, em abril deste ano, em plena preparação para o Mundial de 2026, no México, EUA e Canadá. Nessa competição, o treinador levou a seleção ganesa aos 16-avos de final, tendo sido eliminado contra a Colômbia. Na sequência dessa eliminação, Queiroz tinha saído do cargo em julho -- uma situação que durou cerca de dois meses.
No início de setembro, Queiroz foi contratado novamente para assumir os "Black Stars", tendo liderado a equipa nos últimos dois jogos. Porém os resultados estiveram longe de serem positivos. Após terem perdido 2-0 contra a Costa do Marfim, os ganeses sofreram uma pesada e surpreendente derrota em casa frente à Gâmbia na terça-feira, por 4-2.
Apesar de ter chegado "determinado a ajudar a construir um futuro mais forte", Queiroz diz que "as condições necessárias não foram totalmente criadas" e isso, juntamente com os "resultados recentes", levaram a esta decisão de sair, novamente.
"Um obrigado a todos os que representaram o Gana com coragem, compromisso e orgulho. Lutaram pelo vosso país e carregaram as esperanças de milhões. Acreditem nestes jogadores. Protejam-nos. Apoiem-nos. O talento e o potencial estão lá. Com união, apoio e o ambiente certo, esta geração pode alcançar grandes coisas pelo Gana", terminou.