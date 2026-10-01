Carlos Queiroz deixa seleção do Gana um mês após ter regressado

Queiroz tinha assumido o cargo, pela primeira vez, em abril deste ano, em plena preparação para o Mundial de 2026, no México, EUA e Canadá. Nessa competição, o treinador levou a seleção ganesa aos 16-avos de final, tendo sido eliminado contra a Colômbia. Na sequência dessa eliminação, Queiroz tinha saído do cargo em julho -- uma situação que durou cerca de dois meses.

No início de setembro, Queiroz foi contratado novamente para assumir os "Black Stars", tendo liderado a equipa nos últimos dois jogos. Porém os resultados estiveram longe de serem positivos. Após terem perdido 2-0 contra a Costa do Marfim, os ganeses sofreram uma pesada e surpreendente derrota em casa frente à Gâmbia na terça-feira, por 4-2.

Apesar de ter chegado "determinado a ajudar a construir um futuro mais forte", Queiroz diz que "as condições necessárias não foram totalmente criadas" e isso, juntamente com os "resultados recentes", levaram a esta decisão de sair, novamente.

"Um obrigado a todos os que representaram o Gana com coragem, compromisso e orgulho. Lutaram pelo vosso país e carregaram as esperanças de milhões. Acreditem nestes jogadores. Protejam-nos. Apoiem-nos. O talento e o potencial estão lá. Com união, apoio e o ambiente certo, esta geração pode alcançar grandes coisas pelo Gana", terminou.