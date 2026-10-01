Carlos Queiroz deixa seleção do Gana um mês após ter regressado
D.R.
Desporto

Carlos Queiroz deixa seleção do Gana um mês após ter regressado

Os maus resultados e a falta de "condições necessárias" terão influenciado decisão da saída do treinador português, que já tinha sido afastado após a eliminação no Mundial 2026, em julho.
André Certã
Publicado a
Atualizado a

O treinador português Carlos Queiroz anunciou no seu Instagram que iria abandonar o cargo de selecionador do Gana, cerca de um mês após ter regressado aos comandos da equipa africana.

"Na sequência de discussões realizadas num espírito de respeito mútuo, a Federação de Futebol do Gana e eu concordámos mutuamente em rescindir o contrato que rege a minha função como treinador principal da Seleção Nacional do Gana, os Black Stars", escreveu Queiroz, de 73 anos, na sua publicação.

No comunicado, o treinador disse não ter sido "uma decisão fácil" mas que ambas as partes tinham concordado que "era a medida mais adequada" que ele saísse do cargo, sublinhando ter sido "uma honra servir o Gana e os Black Stars".

Queiroz tinha assumido o cargo, pela primeira vez, em abril deste ano, em plena preparação para o Mundial de 2026, no México, EUA e Canadá. Nessa competição, o treinador levou a seleção ganesa aos 16-avos de final, tendo sido eliminado contra a Colômbia. Na sequência dessa eliminação, Queiroz tinha saído do cargo em julho -- uma situação que durou cerca de dois meses.

No início de setembro, Queiroz foi contratado novamente para assumir os "Black Stars", tendo liderado a equipa nos últimos dois jogos. Porém os resultados estiveram longe de serem positivos. Após terem perdido 2-0 contra a Costa do Marfim, os ganeses sofreram uma pesada e surpreendente derrota em casa frente à Gâmbia na terça-feira, por 4-2.

Apesar de ter chegado "determinado a ajudar a construir um futuro mais forte", Queiroz diz que "as condições necessárias não foram totalmente criadas" e isso, juntamente com os "resultados recentes", levaram a esta decisão de sair, novamente.

"Um obrigado a todos os que representaram o Gana com coragem, compromisso e orgulho. Lutaram pelo vosso país e carregaram as esperanças de milhões. Acreditem nestes jogadores. Protejam-nos. Apoiem-nos. O talento e o potencial estão lá. Com união, apoio e o ambiente certo, esta geração pode alcançar grandes coisas pelo Gana", terminou.

Carlos Queiroz deixa seleção do Gana um mês após ter regressado
Carlos Queiroz continua no comando do Gana após acordo com a federação
Carlos Queiroz deixa seleção do Gana um mês após ter regressado
Carlos Queiroz joga quinto Mundial e quer ver estrelas negras a aproveitar o contra-ataque
Carlos Queiroz deixa seleção do Gana um mês após ter regressado
Carlos Queiroz é o novo selecionador do Gana e vai participar no seu quinto Mundial
Portugal
Futebol
Gana
Carlos Queiroz
Diário de Notícias
www.dn.pt