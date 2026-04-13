Carlos Queiroz é o novo selecionador do Gana e vai participar no seu quinto Mundial

Carlos Queiroz foi anunciado, esta segunda-feira, 13 de abril, como novo selecionador do Gana, preparando-se, assim para orientar mais uma equipa num Mundial de futebol. O português sucede a Otto Addo no comando da seleção africana, que está apurada para o Mundial 2026, que se realizará já entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos EUA, México e Canadá.O técnico português é o único selecionador no ativo que fez quatro qualificações e será o segundo da história a disputar cinco fases finais de Mundiais consecutivas.Em comunicado, a Federação Ganesa de Futebol (GFA) destacou a "vasta experiência" de Carlos Queiroz, lembrando que ele "levou a África do Sul ao Mundial2002, Portugal à fase a eliminar no Mundial 2010 e comandou o Irão nos mundiais de 2014 e 2018". E informou que irá assumir funções "imediatamente", tendo-o oficializado também através das redes sociais.Depois das passagens pelas seleções de Colômbia (2019-2020), Egito (2021-2022), Irão (2022-2023, segunda passagem), Qatar (2023) e Omã (2025-2026), o treinador português, que também orientou, o Sporting e o Real Madrid volta ao ativo e prepara-se para uma grande competição.O Gana está no Grupo L do Mundial2026, juntamente com Panamá, Inglaterra e Croácia.