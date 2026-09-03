Carlos Queiroz continua no comando do Gana após acordo com a federação

Carlos Queiroz vai continuar como selecionador do Gana. A Federação Ganesa de Futebol (GFA) anunciou que chegou a acordo com o treinador português para que este volte a assumir o comando dos Black Stars, dando continuidade a um trabalho iniciado antes do Mundial 2026.

A decisão representa, na prática, o regresso de Queiroz ao cargo cerca de dois meses depois de se ter despedido da seleção ganesa na sequência da participação no Campeonato do Mundo. O técnico português tinha sido contratado em abril, inicialmente por quatro meses, com a missão específica de preparar e orientar a equipa na competição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Apesar do reduzido tempo de preparação, Carlos Queiroz conseguiu conduzir o Gana à fase a eliminar do Mundial, algo que os Black Stars não alcançavam desde 2010. A seleção ganesa acabou por ser afastada nos 16 avos de final, terminando aí a primeira passagem do português pelo cargo.

O trabalho desenvolvido durante o Mundial acabou, porém, por pesar na decisão da federação. Nas últimas semanas, o futuro do treinador de 73 anos foi alvo de discussão no Gana, com a GFA a recomendar por unanimidade a sua continuidade, embora fosse necessário chegar a um novo entendimento contratual e obter o aval das autoridades desportivas do país.

Esse entendimento foi agora alcançado. A Federação Ganesa confirmou que Queiroz foi escolhido para liderar os Black Stars na "próxima fase" do projeto da seleção, destacando a experiência internacional do treinador português e o conhecimento adquirido sobre a equipa durante a preparação e participação no Mundial.

O novo ciclo começa já na próxima janela internacional, entre 21 de setembro e 6 de outubro, período em que o Gana tem dois encontros com a Costa do Marfim, referentes à qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2027.

Carlos Queiroz, que orientou Portugal e passou ainda pelas seleções de Irão, Colômbia e Egito, entre outras, acrescenta assim mais um capítulo a uma longa carreira internacional. O treinador português tinha assumido o Gana em abril, sucedendo a Otto Addo, e regressa agora com um mandato que ultrapassa a missão pontual que inicialmente o levou aos Black Stars.