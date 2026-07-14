Carlos Lopes: "Portugal é um país pequeno, mas grande na atitude"

Carlos Lopes voltou a ocupar um lugar de destaque na história do desporto português ao ser homenageado durante a apresentação da Equipa Portugal para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028. A cerimónia celebrou o legado do primeiro campeão olímpico nacional e projetou a ambição da próxima geração de atletas.Perante dirigentes, atletas olímpicos e paralímpicos, representantes do Governo e várias figuras do desporto português, o vencedor da maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984 recordou o percurso que o levou ao momento mais marcante da carreira. O campeão também deixou uma mensagem de esperança e responsabilidade para aqueles que irão representar Portugal daqui a dois anos.Visivelmente emocionado, Carlos Lopes começou por agradecer a presença de todos e destacou o simbolismo da homenagem, considerando que aquele momento era também uma forma de reconhecer o contributo de todas as gerações de atletas que ajudaram a construir o desporto nacional. "Estamos aqui para comemorar o nosso esforço, a nossa dedicação e o nosso espírito de luta constante. Devemos muito a este país através do desporto", afirmou, sublinhando que a homenagem não dizia apenas respeito aos campeões do passado, mas também aos que continuam a representar Portugal e aos que o farão no futuro.O antigo fundista fez questão de recordar aqueles que abriram caminho às gerações seguintes, defendendo que o sucesso atual assenta no trabalho desenvolvido ao longo de várias décadas. "Os nossos antecessores merecem o nosso respeito. Se não tivéssemos feito aquilo que fizemos, talvez hoje não existisse este espírito desportivo que leva tantas pessoas a praticar desporto, em benefício da saúde física e mental", referiu.Na intervenção, Carlos Lopes revisitou igualmente alguns dos momentos mais marcantes da sua carreira olímpica. Recordou a medalha de prata conquistada em Montreal, em 1976, lamentou não ter podido competir nos Jogos de Moscovo, em 1980, devido a uma grave lesão, e explicou que foi precisamente a capacidade de recuperação que tornou ainda mais especial a conquista da medalha de ouro em Los Angeles, quatro anos depois."Em 1984 vivi um momento único na história do desporto português. Foi uma conquista que criou um enorme espírito de realização em todos os portugueses", afirmou, numa referência à vitória na maratona que lhe garantiu o estatuto de primeiro campeão olímpico da história de Portugal.Já a pensar nos atletas que integrarão a Equipa Portugal em Los Angeles 2028, Carlos Lopes deixou um apelo à dedicação, ao trabalho e à confiança. "Com muito trabalho, sem frivolidades e acreditando em vocês próprios, tenho a certeza de que continuaremos a alcançar grandes resultados", afirmou, antes de reforçar uma das ideias mais fortes do discurso: "Portugal é um país pequeno, mas grande na atitude, e ninguém mudará isso."As palavras do campeão olímpico encerraram um dos momentos mais emocionantes da cerimónia, recebidas com uma longa salva de palmas por atletas de diferentes gerações..Carlos Lopes, 50 anos depois: “Nunca vivi para ser herói. Vivi para ser melhor”.Olímpicos e paralímpicos unidos na mesma Equipa Portugal rumo a Los Angeles 2028