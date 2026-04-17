Carlos Barroca propõe Cidade do Basquetebol no Montijo com conclusão apontada para 2030

Carlos Barroca, candidato à presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), apresentou esta quinta-feira o projeto de criação de uma “Cidade do Basquetebol” no Montijo, uma infraestrutura que pretende afirmar-se como novo polo nacional da modalidade e cuja concretização aponta para 2030, caso vença as eleições marcadas para 25 de abril.A proposta foi apresentada no Salão Nobre da Câmara Municipal do Montijo, com o apoio do presidente da autarquia, Fernando Caria, e prevê a construção de um complexo desportivo com um pavilhão principal com cerca de três mil lugares sentados, três campos laterais destinados a treinos e estágios, campos exteriores semicobertos — incluindo para a vertente 3x3 —, um centro de estágios com capacidade para 180 camas, um auditório com 500 lugares e vários espaços polivalentes. Segundo a candidatura, o equipamento deverá integrar tecnologias semelhantes às utilizadas nas principais ligas internacionais, nomeadamente na NBA.De acordo com Carlos Barroca, trata-se de um projeto há muito desejado pela comunidade da modalidade em Portugal. “Este é um projeto há muitos anos desejado pela comunidade do basquetebol em Portugal, que vamos conseguir construir com financiamento privado, mas que não conseguiríamos concretizar sem o apoio da Câmara Municipal do Montijo”, afirmou.A futura infraestrutura é apresentada como um centro de utilização nacional, vocacionado para seleções, clubes e estágios de preparação competitiva. “Este será também a casa das seleções nacionais, sejam masculinas, femininas, de formação, 3x3, cadeira de rodas ou ANDDI, e um espaço aberto a equipas de todo o país para preparação e estágios”, acrescentou o candidato.O presidente da Câmara Municipal do Montijo sublinhou o interesse do município em viabilizar o projeto. “Assim que vimos o projeto, percebemos que era uma oportunidade única para o nosso concelho. Estamos a trabalhar com as equipas técnicas para encontrar a melhor forma de o concretizar e agilizar o que for possível do lado da autarquia”, disse Fernando Caria.Segundo a candidatura, as obras deverão arrancar até 2028, com conclusão prevista até ao final do mandato federativo seguinte, em 2030. O investimento deverá ser assegurado maioritariamente por capitais privados, estando igualmente equacionado o recurso a financiamento europeu, embora o custo final da infraestrutura não tenha ainda sido divulgado.O projeto é da autoria do arquiteto português Paulo Bernardo, responsável por várias infraestruturas desportivas internacionais, entre as quais a Arena Santos, no Brasil, o Centro de Estágios do América de Natal e a Academia da Federação Angolana de Basquetebol, bem como o Pavilhão Interclube, em Luanda.Apesar de já ser designada como “Cidade do Basquetebol”, a infraestrutura ainda não tem nome oficial. A escolha deverá resultar de um processo participativo envolvendo a comunidade local e agentes da modalidade, numa estratégia que a candidatura considera essencial para promover o envolvimento do território desde a fase inicial do projeto.A concretização da infraestrutura depende da eleição de Carlos Barroca para a presidência da FPB e do desenvolvimento dos processos de financiamento e licenciamento necessários. As eleições para a presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol realizam-se no dia 25 de abril. Para além de Barroca, concorre também ao cargo o atual secretário-geral da FPB, João Carvalho..Carlos Barroca. O homem da NBA que quer mudar o basquetebol em Portugal