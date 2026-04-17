Carlos Barroca propõe Cidade do Basquetebol no Montijo com conclusão apontada para 2030
Candidatura Carlos Barroca
Desporto

Carlos Barroca propõe Cidade do Basquetebol no Montijo com conclusão apontada para 2030

Projeto apresentado no âmbito da candidatura à presidência da FPB prevê pavilhão com 3000 lugares, centro de estágios com 180 camas e tecnologias inspiradas na NBA.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

Carlos Barroca, candidato à presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), apresentou esta quinta-feira o projeto de criação de uma “Cidade do Basquetebol” no Montijo, uma infraestrutura que pretende afirmar-se como novo polo nacional da modalidade e cuja concretização aponta para 2030, caso vença as eleições marcadas para 25 de abril.

A proposta foi apresentada no Salão Nobre da Câmara Municipal do Montijo, com o apoio do presidente da autarquia, Fernando Caria, e prevê a construção de um complexo desportivo com um pavilhão principal com cerca de três mil lugares sentados, três campos laterais destinados a treinos e estágios, campos exteriores semicobertos — incluindo para a vertente 3x3 —, um centro de estágios com capacidade para 180 camas, um auditório com 500 lugares e vários espaços polivalentes. Segundo a candidatura, o equipamento deverá integrar tecnologias semelhantes às utilizadas nas principais ligas internacionais, nomeadamente na NBA.

De acordo com Carlos Barroca, trata-se de um projeto há muito desejado pela comunidade da modalidade em Portugal. “Este é um projeto há muitos anos desejado pela comunidade do basquetebol em Portugal, que vamos conseguir construir com financiamento privado, mas que não conseguiríamos concretizar sem o apoio da Câmara Municipal do Montijo”, afirmou.

A futura infraestrutura é apresentada como um centro de utilização nacional, vocacionado para seleções, clubes e estágios de preparação competitiva. “Este será também a casa das seleções nacionais, sejam masculinas, femininas, de formação, 3x3, cadeira de rodas ou ANDDI, e um espaço aberto a equipas de todo o país para preparação e estágios”, acrescentou o candidato.

O presidente da Câmara Municipal do Montijo sublinhou o interesse do município em viabilizar o projeto. “Assim que vimos o projeto, percebemos que era uma oportunidade única para o nosso concelho. Estamos a trabalhar com as equipas técnicas para encontrar a melhor forma de o concretizar e agilizar o que for possível do lado da autarquia”, disse Fernando Caria.

Segundo a candidatura, as obras deverão arrancar até 2028, com conclusão prevista até ao final do mandato federativo seguinte, em 2030. O investimento deverá ser assegurado maioritariamente por capitais privados, estando igualmente equacionado o recurso a financiamento europeu, embora o custo final da infraestrutura não tenha ainda sido divulgado.

O projeto é da autoria do arquiteto português Paulo Bernardo, responsável por várias infraestruturas desportivas internacionais, entre as quais a Arena Santos, no Brasil, o Centro de Estágios do América de Natal e a Academia da Federação Angolana de Basquetebol, bem como o Pavilhão Interclube, em Luanda.

Apesar de já ser designada como “Cidade do Basquetebol”, a infraestrutura ainda não tem nome oficial. A escolha deverá resultar de um processo participativo envolvendo a comunidade local e agentes da modalidade, numa estratégia que a candidatura considera essencial para promover o envolvimento do território desde a fase inicial do projeto.

A concretização da infraestrutura depende da eleição de Carlos Barroca para a presidência da FPB e do desenvolvimento dos processos de financiamento e licenciamento necessários. As eleições para a presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol realizam-se no dia 25 de abril. Para além de Barroca, concorre também ao cargo o atual secretário-geral da FPB, João Carvalho.

Carlos Barroca propõe Cidade do Basquetebol no Montijo com conclusão apontada para 2030
Carlos Barroca. O homem da NBA que quer mudar o basquetebol em Portugal
Eleições
Basquetebol
Federação Portuguesa de Basquetebol
Carlos Barroca

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt