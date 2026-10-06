Brisbane revela emblemas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2032

Brisbane apresentou os emblemas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão, uma identidade visual inspirada em duas espécies de catatuas australianas e concebida para projetar Queensland, o estado anfitrião, nos anos que antecedem a competição.

O símbolo dos Jogos Olímpicos é inspirado numa cacatua-rosa, enquanto o emblema paralímpico parte da imagem de uma cacatua-de-crista-amarela. As duas aves, espécies nativas da Austrália, foram escolhidas por representarem uma identidade curiosa, irreverente e descontraída, características que a organização associa à população de Queensland e ao ambiente de Brisbane.

Os dois emblemas integram o contorno de Queensland na crista das aves, bem como uma interpretação gráfica das chamas olímpica e paralímpica, símbolos de união, esperança e inspiração. A opção por imagens diferentes para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos mantém, ao mesmo tempo, uma linguagem visual comum e uma ligação evidente ao território que receberá as competições.

A revelação foi feita de forma faseada durante os últimos dias, com seis partes dos emblemas apresentadas em diferentes localidades de Queensland, antes de a imagem completa ser mostrada em Brisbane. O processo acabou por ser antecipado quando um vídeo explicativo foi publicado antes do previsto no canal oficial dos Jogos no YouTube, levando a organização a assumir de imediato a divulgação da nova identidade visual.

Andrew Liveris, presidente do comité organizador, considerou que os emblemas são uma oportunidade para dar a conhecer internacionalmente a cidade, o estado e o país. «São uma forma de promover o caráter único de uma edição dos Jogos e de convidar o mundo a conhecer, visitar, investir e fazer parte de um evento sem paralelo», afirmou.

O responsável sustentou que o desenho procura reunir a natureza, a vida selvagem e o ambiente de Queensland com a dimensão global do movimento olímpico e paralímpico. «Os emblemas ajudam a colocar Brisbane, Queensland e a Austrália no centro das atenções mundiais», acrescentou.

A apresentação dos símbolos é um dos primeiros momentos de maior visibilidade pública da preparação para os Jogos, numa fase em que Brisbane procura consolidar a marca do evento e envolver a população de todo o estado de Queensland. Os emblemas serão utilizados na comunicação oficial, nas campanhas promocionais e no merchandising até à realização das competições.

A Austrália vai acolher os Jogos Olímpicos de Verão pela terceira vez, depois de Melbourne, em 1956, e Sydney, em 2000. Brisbane recebe os Olímpicos entre 23 de julho e 8 de agosto de 2032, seguindo-se os Jogos Paralímpicos, de 24 de agosto a 5 de setembro. Será a segunda edição paralímpica de Verão organizada no país, novamente 32 anos depois de Sydney.