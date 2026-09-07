Maior banco do mundo investe nos próximos Jogos Olímpicos

O JP Morgan vai investir uma quantia em torno dos 200 milhões de dólares, cerca de 172 milhões de euros, para patrocinar Los Angeles 2028, os próximos Jogos Olímpicos de verão. O maior banco do mundo em capitalização de mercado e quinto em total de ativos “é um dos maiores parceiros que a organização dos Jogos poderia ter”, admitiu John Slusher, ex-executivo da Nike e hoje CEO da U.S. Olympic and Paralympic Properties.

Slusher afirmou que a parceria nasce no contexto de reformulação do modelo de negócios para atrair patrocinadores de grande dimensão. E que, para tal, os organizadores de Los Angeles 2028 criaram uma joint-venture entre as várias propriedades para centralizar todos os direitos de comercialização, ou seja, permitem a uma empresa fechar um único acordo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, os Jogos Paralímpicos e as equipas olímpicas locais, conhecidas como Team USA.

Afirmou ainda, em entrevista à cadeia norte-americana de televisão CNBC, que estão “a testar novas oportunidades de marketing que vão além dos Jogos, incluindo o evento da passagem da tocha, que durará 100 dias e percorrerá todos os 50 estados americanos, além dos direitos de nomeação de muitas das instalações”. “Mas tentamos equilibrar a não comercialização excessiva dos Jogos Olímpicos, o que é realmente importante, com a geração de receitas, o que nos ajuda a realizar Jogos melhores”, concluiu.

A adesão do JP Morgan representa também um voto de confiança para o nível mais elevado de patrocínio da organização, o que inclui direitos exclusivos de marketing, formado em 1985 sob o nome The Olympic Partners, que tinha sido desfalcado de grandes empresas, como a Panasonic, a Toyota e a Bridgestone, em 2024.

O banco nova-iorquino projeta, entretanto, contratar para a sua rede mais de 100 bancos comerciais adicionais na região de Los Angeles – um aumento de 30% – só devido à sua presença nos Jogos. “Acreditamos que é muito importante trazer para nós o ecossistema que apoia estas pequenas empresas, para que possam aproveitar o que está a acontecer no mundo empresarial relacionado com os Jogos Olímpicos”, disse Carla Hassan, diretora de marketing do JPMorgan.

Para ela, o retorno do investimento desta parceria com os Jogos Olímpicos virá do envolvimento dos clientes e dos consumidores e do orgulho dos colaboradores em participar. “É um evento muito, muito singular”.

O banco, entretanto, já investe na indústria desportiva, incluindo em espaços no Madison Square Garden, em Nova York, e no Chase Center, em São Francisco, respetivamente as casas dos New York Knicks e dos Golden State Warriors, equipas da NBA. E é patrocinador antigo do US Open, em ténis, além de fomentar o programa de atletismo da Universidade Estadual de Ohio.

Por outro lado, lançou este ano um Conselho de Atletas, composto por craques de renome, incluindo Tom Brady, heptacampeão do Super Bowl, e Alex Morgan, campeã mundial de futebol, com o objetivo de melhorar a educação financeira e a gestão de património dos astros.