O esloveno Luka Doncic é a principal estrela dos Los Angeles Lakers, uma das mais premiadas equipas da NBA e que pode estar a mudar de dono.

Desporto Donas de equipas da NBA sob pressão de Wall Street Mark Walter, que está a vender os LA Lakers, e Mat Ishbia, patrão dos Phoenix Suns, debaixo de olho de investigadores financeiros por problemas nos seus negócios.