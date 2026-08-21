O esloveno Luka Doncic é a principal estrela dos Los Angeles Lakers, uma das mais premiadas equipas da NBA e que pode estar a mudar de dono.
O esloveno Luka Doncic é a principal estrela dos Los Angeles Lakers, uma das mais premiadas equipas da NBA e que pode estar a mudar de dono.
Desporto

Donas de equipas da NBA sob pressão de Wall Street

Mark Walter, que está a vender os LA Lakers, e Mat Ishbia, patrão dos Phoenix Suns, debaixo de olho de investigadores financeiros por problemas nos seus negócios.
João Almeida Moreira
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