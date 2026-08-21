Donas de equipas da NBA sob pressão de Wall Street

A NBA, que costuma viver as principais emoções durante os jogos de outubro a abril, está a ter um verão especialmente animado, sobretudo graças a Wall Street. Os problemas financeiros do dono dos Los Angeles Lakers, poderosa equipa de basquetebol na iminência de ser vendida, e as dúvidas sobre a saúde financeira do patrão dos Phoenix Suns estão sob investigação.Mark Walter, cofundador da Guggenheim Partners, vem sendo investigado pelas autoridades norte-americanas sobre os ativos de crédito privado do seu império de seguros de vida, ao mesmo tempo que negoceia a venda dos Lakers a Bob Iger, antigo CEO da Walt Disney, e Josh Kushner, irmão do genro de Donald Trump, por 12,5 mil milhões de dólares.Se a venda, que precisa da aprovação da NBA, for concluída, será o preço mais alto alguma vez pago por uma equipa desportiva, de acordo com o jornal Financial Times (FT).Os Lakers estão entre as marcas mais valiosas e reconhecidas mundialmente no desporto, com uma trajetória que inclui eras vitoriosas lideradas por Magic Johnson, Kobe Bryant e LeBron James. A avaliação de 12,5 mil milhões no mercado, aliás, evidencia a extraordinária valorização das equipas desportivas, especialmente as de elite dos EUA, impulsionadas por direitos de transmissão e potencial comercial. Os investidores veem, cada vez mais, o desporto como um setor resistente a possíveis ruturas causadas pela IA.A Apollo – cuja divisão de desportos forneceu, nesta semana, 2,6 mil milhões em financiamento à holding dos New York Yankees – já havia destacado a crescente procura por transmissões desportivas ao vivo de alto nível e por experiências presenciais. Ari Emanuel, agente de talentos de Hollywood e magnata do desporto, afirmou ao FT que, ao poder vir a reduzir a jornada de trabalho, a IA proporcionaria às pessoas mais tempo para acompanhar desportos.Voltando a Walter, que comprou os Lakers há apenas um ano à lendária família Buss, os procuradores de Nova Iorque intimaram duas seguradoras geridas por ele, de acordo com documentos divulgados em junho junto aos organismos reguladores federais de seguros. As seguradoras têm-se apressado a reduzir as suas participações em ativos afiliados, incluindo a sua venda ou reestruturação, informou o FT.A venda dos Lakers, por outro lado, vai manter sob holofotes os outros investimentos desportivos de Walter: a equipa de basebol Los Angeles Dodgers e o Chelsea, de Pedro Neto, Geovany Quenda, Dário Essugo e outros, onde dispõe de 12,8% das ações.Além dele, também Mat Ishbia, dono dos Phoenix Suns, equipa de Steve Nash, Amar’e Stoudemire, Charles Barkley e mais lendas, está sob mira de Wall Street: a empresa de crédito à habitação a que preside, a United Wholesale Mortgage, teve um prejuízo de 603 milhões de dólares numa aposta arriscada relacionada com a descida das taxas de juro.Ishbia comprara os Suns por quatro mil milhões, em 2022. Ao lado do irmão Justin, é ainda dono das Phoenix Mercury, clube da WNBA, e detém uma pequena parcela dos Chicago White Sox..Basquetebol supera Basebol. NBA já é a segunda Liga desportiva mais rica do planeta