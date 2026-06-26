Seleção saiu de campo aplaudida após vitória sobre a Escócia.
Seleção saiu de campo aplaudida após vitória sobre a Escócia. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Brasil vai da desconfiança ao otimismo, cresce no Mundial e chega à fase a eliminar com o sonho vivo

Lesões levam a canarinha a reinventar-se para melhor, com a ascensão de Rayan e o protagonismo de Vini Jr.. O líder do Grupo C disputa os 16 avos de final na segunda-feira, em Houston, com o Japão.
Nuno Tibiriçá
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