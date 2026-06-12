Os encantos da ‘Canarinha’ que há muito cruzaram o Atlântico

Em 2002 pude acompanhar in loco, enquanto enviado especial, todo o Mundial da Coreia do Sul e Japão, a começar pelo estágio de Portugal em Macau até à grande final do maior torneiro de seleções disputado no Estádio de Yokohama, no Japão. Como se sabe, a seleção portuguesa, que na altura voltava a marcar presença na fase final da prova após um interregno de 16 anos, acabou eliminada logo na fase de grupos, aos pés da anfitriã Coreia do Sul, pelo que durante toda fase a eliminar gozei de maior liberdade de movimentos para fazer reportagens, sem a carga de ter de seguir o dia a dia da equipa treinada por António Oliveira, onde se destacavam, entre outros, jogadores como Figo, Fernando Couto ou Pauleta.Acompanhar o Brasil passou, então, a concentrar boa parte da minha atenção, sendo fácil de explicar o porquê: a Canarinha sempre foi para os portugueses uma espécie de segunda seleção, a mesma lógica que, tantas vezes, se aplica à Académica de Coimbra na eleição dos clubes preferidos em Portugal. A nível pessoal, também admito a simpatia que sempre senti pelo Brasil. Em 1986, torcera por Zico, Sócrates e Casagrande; em 1990 por Branco, Alemão e Careca; em 1994 fiquei preso à televisão espantado com a forma como Romário, o Baixinho, era capaz de destruir as defesas adversárias do alto dos seus 1,67 metros, numa caminhada que só terminou com o título mundial; em 1998, a reação também foi de espanto, mas misturado com algum desalento, perante a exibição do francês Zidane na final ganha contra o Brasil. E depois, em 2002, surgiu então a oportunidade de ver a magia da Canarinha ao vivo e a cores.O primeiro contacto foi em Iwata, na província nipónica de Shizuoka, onde o Brasil tinha instalado o seu quartel-general no Japão. Numa época em que ainda não tínhamos na palma da mão um telemóvel com Google Maps, e num país onde mesmo os trabalhadores voluntários do Mundial sentiam dificuldade em expressar-se em inglês, chegar a Iwata e ao local do estágio foi, só por si, uma pequena aventura. Mas houve algo que me ajudou nessa tarefa: o som de batuques e tambores, o compasso do samba que ecoava nas imediações do campo de treino.Já dentro do recinto, a primeira impressão que retive foi o tom festivo, repleto de música e gargalhadas de alguns adeptos que podiam assistir ao treino, num ambiente tão descontraído que mais fazia lembrar um treino para um jogo entre solteiros e casados num qualquer lugarejo do continental Brasil. O contraste com o que se via num treino de Portugal era imenso, apesar do nível de responsabilidade do Brasil naquele torneio ser substancialmente maior, já que, devido ao currículo que tem na competição, a Canarinha carrega sempre, inevitavelmente, para o bem e para o mal, o estatuto de favorita.Pois bem, não foi a festa, nem a pouco habitual acessibilidade dos jogadores em falar à comunicação social, que privou aquela seleção de 2002, treinada por Scolari, de chegar ao inédito penta (cinco Mundiais). Continuei a testemunhar como, mesmo nos momentos mais tensos, a descontração foi um trunfo, como nos quartos de final frente a Inglaterra e na final frente à Alemanha, na qual Ronaldo Nazário justificou inteiramente a alcunha de Fenómeno, marcando os dois golos do triunfo brasileiro.Este sábado, 24 anos depois do penta, o Brasil estreia-se em mais um Mundial frente a Marrocos. Os tempos podem mudar, mas a promessa de futebol-espetáculo será sempre eterna.