Braga vence Famalicão por 3-0 e dá resposta após desaire na Taça da Liga

O Sporting de Braga venceu o Famalicão por 3-0, na 10.ª jornada da Liga, e deu uma resposta convincente depois de ter sido eliminado pelo mesmo adversário nos quartos de final da Taça da Liga, três dias antes. Ricardo Horta abriu o marcador aos 53 minutos, Víctor Rofino fez um autogolo aos 67 e Pau Víctor fechou as contas aos 88. O Famalicão terminou o encontro reduzido a dez jogadores, depois da expulsão de Rodrigo Pinheiro.

A primeira parte foi marcada pelo domínio territorial do Braga, que procurou instalar-se no meio-campo contrário, mas encontrou dificuldades para criar ocasiões claras. Fran Navarro e Ricardo Horta tentaram dar expressão ofensiva à superioridade bracarense, enquanto o Famalicão respondeu com algumas saídas rápidas. Ao intervalo, o marcador mantinha-se a zero.

A equipa de Braga regressou mais eficaz e desfez o nulo aos 53 minutos. Ricardo Horta apareceu em zona de finalização e colocou os arsenalistas em vantagem. O golo deu confiança à equipa da casa, que ampliou a diferença aos 67, quando Víctor Rofino desviou a bola para a própria baliza.

O momento decisivo para as aspirações do Famalicão chegou aos 70 minutos. Rodrigo Pinheiro viu o segundo cartão amarelo e deixou a equipa visitante em inferioridade numérica. Com mais espaço para explorar, o Braga continuou a procurar a baliza e chegou ao terceiro golo aos 88 minutos, por Pau Víctor.

O triunfo permite ao Braga virar a página da eliminação na Taça da Liga e somar três pontos num dérbi minhoto em que decidiu na segunda parte.