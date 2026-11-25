O SC Braga prepara a receção ao KuPS, da Finlândia, na quarta jornada da fase de liga da Liga Conferência. O encontro disputa-se esta quinta-feira, às 20h00, no Estádio Municipal de Braga. Na antevisão, Franclim Carvalho deixou claro que a equipa aponta aos três pontos para se aproximar dos oito primeiros, que garantem o apuramento direto para os oitavos de final. Os minhotos ocupam o 17.º lugar, com quatro pontos, e estão atualmente em posição de play-off.

O treinador afastou a possibilidade de gerir o plantel a pensar no encontro de segunda-feira com o Casa Pia. "Este jogo é muito importante", sublinhou, defendendo que o Braga deve apresentar-se "na máxima força". Franclim Carvalho destacou ainda a importância da consistência defensiva e da capacidade de transformar em golos as oportunidades criadas.

A preparação ficou marcada pela lesão de Vítor Carvalho, que falhou o último treino antes da partida e não estará disponível. Sikou Niakaté também continua de fora, enquanto Jonas Wind, que já trabalhou com o grupo durante a semana, poderá ser opção, dependendo da avaliação final.

O Braga chega ao compromisso europeu depois de vencer o Vitória de Guimarães por 2-0, resultado que lhe garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal. Do lado finlandês, o KuPS soma um ponto em três jornadas e não disputa um jogo oficial desde 8 de novembro; Franclim Carvalho, porém, recusou usar a diferença de calendário como desculpa e alertou para a mobilidade dos médios adversários.

Pau Víctor, que participou na conferência de imprensa ao lado do treinador, disse que a equipa está a assimilar as ideias de um futebol mais vertical e direto. O avançado espanhol afirmou também que o grupo está a melhorar e chega motivado para tentar somar uma vitória que o aproxime dos lugares de acesso direto aos oitavos de final.