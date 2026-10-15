Sp. Braga arranca na Liga Conferência com derrota pesada em Copenhaga (0-3)

O Sporting de Braga estreou-se esta quinta-feira, 15 de outubro, na fase de liga da Liga Conferência com uma derrota por 3-0 em casa do Copenhaga, em jogo da jornada inaugural da competição.

A formação bracarense, única representante lusa na terceira competição da UEFA, ainda chegou ao intervalo igualada, mas um golo de Elyounoussi, aos 49, adiantou os dinamarqueses, que chegaram aos 3-0 no espaço de sete minutos, aos 79 e 86, através de Cornelius.