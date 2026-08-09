Braga cede empate em Moreira de Cónegos após golo sofrido ao cair do pano

O SC Braga iniciou a I Liga 2026/27 com um empate a duas bolas no terreno do Moreirense, depois de desperdiçar uma vantagem nos minutos finais de um encontro intenso e equilibrado, disputado em Moreira de Cónegos. Os arsenalistas estiveram por duas vezes na frente do marcador, mas um golo de João Veloso, aos 90+1 minutos, fixou o resultado final em 2-2 e impediu a equipa orientada por Carlos Vicens de somar os três pontos na ronda inaugural do campeonato.O encontro começou praticamente com dois golos consecutivos. Aos sete minutos, Fran Navarro colocou o Braga em vantagem, concluindo da melhor forma uma jogada ofensiva dos visitantes. A resposta do Moreirense foi imediata e, apenas um minuto depois, Nile John restabeleceu a igualdade, devolvendo o equilíbrio ao marcador e lançando uma partida aberta desde os instantes iniciais.Até ao intervalo, ambas as equipas criaram oportunidades para voltar a marcar. O Braga dispôs de ocasiões por intermédio de Diogo Travassos, Ricardo Horta e Demir Ege Tiknaz, enquanto o Moreirense também ameaçou a baliza arsenalista, obrigando a defesa bracarense a manter-se concentrada.Na segunda parte, Carlos Vicens procurou dar novo fôlego à equipa com várias alterações e uma delas revelou-se decisiva. Pau Víctor, lançado aos 57 minutos, voltou a colocar o Braga em vantagem aos 66 minutos, correspondendo da melhor forma a uma jogada ofensiva dos minhotos e fazendo o 2-1.O Braga pareceu então aproximar-se da vitória e esteve perto de ampliar a diferença, nomeadamente quando Denis Huseinbasic acertou no poste, mas a equipa da casa nunca desistiu de procurar o empate. O Moreirense foi crescendo nos minutos finais, empurrou o adversário para junto da sua área e acabou por ser recompensado já em período de compensação.Aos 90+1 minutos, João Veloso apareceu no sítio certo para marcar o golo do empate, estabelecendo o resultado final em 2-2 e garantindo um ponto para a formação orientada por Vasco Botelho da Costa.O empate deixa um sabor amargo ao SC Braga, que desperdiçou duas vantagens no marcador e viu escapar a vitória já nos descontos. Já o Moreirense premiou a persistência demonstrada ao longo de toda a partida e iniciou o campeonato com um ponto conquistado frente a um dos candidatos aos lugares cimeiros da classificação..O domínio do eixo Lisboa-Porto-Braga no mapa da I Liga 2026/27 e Viseu como bastião do interior