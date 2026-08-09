Braga cede empate em Moreira de Cónegos após golo sofrido ao cair do pano
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Desporto

Braga cede empate em Moreira de Cónegos após golo sofrido ao cair do pano

Arsenalistas estiveram por duas vezes em vantagem, mas João Veloso marcou já em tempo de compensação e evitou a derrota da equipa da casa.
Cecília Carmo
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O SC Braga iniciou a I Liga 2026/27 com um empate a duas bolas no terreno do Moreirense, depois de desperdiçar uma vantagem nos minutos finais de um encontro intenso e equilibrado, disputado em Moreira de Cónegos. Os arsenalistas estiveram por duas vezes na frente do marcador, mas um golo de João Veloso, aos 90+1 minutos, fixou o resultado final em 2-2 e impediu a equipa orientada por Carlos Vicens de somar os três pontos na ronda inaugural do campeonato.

O encontro começou praticamente com dois golos consecutivos. Aos sete minutos, Fran Navarro colocou o Braga em vantagem, concluindo da melhor forma uma jogada ofensiva dos visitantes. A resposta do Moreirense foi imediata e, apenas um minuto depois, Nile John restabeleceu a igualdade, devolvendo o equilíbrio ao marcador e lançando uma partida aberta desde os instantes iniciais.

Até ao intervalo, ambas as equipas criaram oportunidades para voltar a marcar. O Braga dispôs de ocasiões por intermédio de Diogo Travassos, Ricardo Horta e Demir Ege Tiknaz, enquanto o Moreirense também ameaçou a baliza arsenalista, obrigando a defesa bracarense a manter-se concentrada.

Na segunda parte, Carlos Vicens procurou dar novo fôlego à equipa com várias alterações e uma delas revelou-se decisiva. Pau Víctor, lançado aos 57 minutos, voltou a colocar o Braga em vantagem aos 66 minutos, correspondendo da melhor forma a uma jogada ofensiva dos minhotos e fazendo o 2-1.

O Braga pareceu então aproximar-se da vitória e esteve perto de ampliar a diferença, nomeadamente quando Denis Huseinbasic acertou no poste, mas a equipa da casa nunca desistiu de procurar o empate. O Moreirense foi crescendo nos minutos finais, empurrou o adversário para junto da sua área e acabou por ser recompensado já em período de compensação.

Aos 90+1 minutos, João Veloso apareceu no sítio certo para marcar o golo do empate, estabelecendo o resultado final em 2-2 e garantindo um ponto para a formação orientada por Vasco Botelho da Costa.

O empate deixa um sabor amargo ao SC Braga, que desperdiçou duas vantagens no marcador e viu escapar a vitória já nos descontos. Já o Moreirense premiou a persistência demonstrada ao longo de toda a partida e iniciou o campeonato com um ponto conquistado frente a um dos candidatos aos lugares cimeiros da classificação.

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