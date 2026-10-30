Kane é Bola de Ouro, o primeiro inglês em 25 anos.
Kane é Bola de Ouro, o primeiro inglês em 25 anos.Tolga Akmen/EPA
Desporto

Bola de Ouro. Kane recorreu a médico especialista em prevenção de dor via acupuntura para superar lesões nos tornozelos

Alejandro Elorriaga, clínico nascido em Madrid, mas radicado no Canadá, foi determinante na carreira do agora Melhor do Mundo. Acompanha-o há sete anos e foi requisitado quando outros clubes ingleses não avançaram para a contratação do jogador por dúvidas na sua condição física.
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Harry Kane atingiu aos 33 anos o maior feito da carreira: a Bola de Ouro. Figura proeminente da seleção inglesa há uma década - destronou Rooney no final da carreira do ex-United - passou dez anos no Tottenham, tornou-se o oitavo jogador com mais jogos no clube e o melhor marcador de sempre do clube. Mas é a prova dada no Bayern, nas últimas três épocas, que o colocou como integrante de um top-3 de avançados-centro no mundo. A saída para outros emblemas, principalmente britânicos, foi aventada desde 2019 - Arsenal e United aproximaram-se da contratação, mas apareceu a dúvida sobre a condição física do atleta.

Uma rotura muscular da coxa antes da pandemia de covid-19 afastou-o de 15 encontros pelos spurs e menos de um ano depois somou problemas contínuos no tornozelo. Lançaram-se alarmes na altura e, escreveram os meios ingleses, a saída dos londrinos ficou adiada justamente devido à suspeita de problemas crónicos no tornozelo.

Foi depois da rotura completa do tendão do músculo posterior da coxa esquerda que apareceu Alejandro Elorriaga, clínico que o aconselhou à cirurgia, e que acompanharia, a partir daí, o atleta. Na segunda-feira, na entrega da Bola de Ouro, Kane dedicou-lhe palavras de agradecimento. O trajeto com o médico começou em 2020/21, quando Kane chegou aos 33 golos, e em 2021/22 a relação aprofundou-se com Kane a chegar aos 27 golos apesar do tratamento constante com o clínico.

O madrileno, com várias décadas a exercer medicina e a lecionar no Canadá, passou a visitar Kane mensalmente. Passava uma semana com o jogador quando ia Londres, anunciou o avançado em 2022.

Elorriaga dirige o programa de Acupuntura Médica Contemporânea na Universidade McMaster, no Canadá, desde 1998, onde também atua como professor clínico no Departamento de Anestesia. Especializou-se no controlo da dor e na recuperação funcional, dedicando-se ao alto rendimento. Kane escolheu-o depois de saber que o golfista Justin Rose tinha recorrido aos seus serviços de acupuntura em 2013, antes de vencer o US Open. “Alejandro teve um papel extremamente importante no meu sucesso. Trabalhamos muito nos bastidores”, explicitou Kane em 2025 ao jornal Marca.

O artilheiro inglês foi até visto em Madrid noutras alturas, avançando-se, em 2023, que o Real poderia estar na corrida pelo jogador. Numa das vezes, um relato noticioso conseguiu, sim, precisar que Kane tinha ido ao encontro de Elorriaga, para assistir a um encontro de futebol do Ferro, que é dado como quarto clube mais antigo de Madrid (1918) e que milita na oitava divisão espanhola. Elorriaga é um dos maiores acionistas do emblema local e por várias vezes terá levado Kane ao clube, tal a relação umbilical que têm.

Este acompanhamento dedicado é cada vez mais comum no desporto de alto rendimento, mas mais assinalável nas modalidades individuais. Rafael Nadal, recordista em Roland Garros, e segundo tenista com mais títulos em Grand Slams (22), fez-se acompanhar duas décadas pelo ortopedista Ángel Cotorro, que investigou soluções para contrariar a Síndrome de Müller-Weiss num dos pés do atleta, mitigando o impacto ao longo dos anos na anca. Tornou-se depois médico da Federação Espanhola de Ténis e da equipa da Taça Davis.

O médico Alejandro Corriaga e Kane.
O médico Alejandro Corriaga e Kane.AD Ferro
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