Bernardo Pereira revalida título mundial sub-23 de canoagem de mar

Bernardo Pereira sagrou-se bicampeão do mundo sub-23 de canoagem de mar, ao vencer a prova individual de surfski (SS1) no Campeonato do Mundo, em La Vila Joiosa, Espanha. O atleta do Clube Naval da Calheta terminou também no sexto lugar da classificação absoluta.

O canoísta madeirense revalidou o título conquistado em 2025, em Durban, na África do Sul, ao serviço da Seleção Nacional. Na prova deste ano, impôs-se na classificação sub-23 ao francês Marin Lanée e ao sul-africano Levi Mayes.

A conquista prolonga uma temporada de destaque para Bernardo Pereira, que em agosto se sagrou campeão europeu absoluto e sub-23 em SS1, em Brest, França. No Mundial de Durban, no ano passado, além do ouro sub-23, o português tinha conquistado a medalha de bronze na classificação absoluta.

A participação portuguesa no primeiro dia da competição contou ainda com Martim Rodrigues, nono entre os juniores, e Mateus Ornelas, 13.º na prova sénior. Nas provas femininas, Constança Frazão terminou em quinto lugar entre as juniores e Sara Sotero foi sétima no escalão sénior.