Benfica vence Sporting e conquista Supertaça de hóquei em patins

O Benfica conquistou este sábado (7) a 10.ª Supertaça de hóquei em patins do seu historial, ao vencer o dérbi diante do rival Sporting, por 3-2, no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso.

Os ‘leões’, que tinham erguido o troféu na época passada, até foram para o intervalo na frente do marcador, face ao golo de Nolito (13 minutos), mas, no segundo tempo, João Rodrigues (28), Zé Miranda (35) e Gonçalo Pinto (48) construíram a vantagem ‘encarnada’, antes de Rafael Bessa (50) ainda reduzir para os ‘verdes e brancos’.

A formação do Benfica, campeã nacional, continua a ser segunda com mais Supertaças (10), mas a longa distância do recordista FC Porto (23), enquanto o Sporting mantém-se com três, menos duas do que o Óquei de Barcelos e mais duas em relação ao Valongo.