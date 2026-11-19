O Benfica recebe esta quinta-feira a Roma, às 20h00, no Estádio da Luz, na quinta e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina. Separadas por apenas dois pontos, as equipas entram num encontro importante para as contas do apuramento: as encarnadas são nonas, com seis pontos, e as italianas ocupam o 12.º lugar, com quatro.

O formato deixa margem para ambas seguirem em frente. As quatro primeiras classificadas avançam diretamente para os quartos de final; as equipas entre o quinto e o 12.º lugar disputam um play-off a duas mãos. As restantes são eliminadas. Uma vitória colocará o Benfica com nove pontos e dará à Roma a possibilidade de chegar aos sete; um empate deixará as águias com sete e as italianas com cinco. A última jornada será disputada a 16 de dezembro: o Benfica visita o HB Køge e a Roma recebe o Real Madrid.

Ivan Baptista espera uma Roma agressiva na pressão, capaz de procurar recuperar a bola ainda na primeira fase de construção encarnada. A resposta, defende o treinador, passa por tomar boas decisões e evitar perdas em zonas perigosas. “Temos de ser inteligentes e muito objetivos com a bola para evitar esses momentos”, afirmou na antevisão.

A equipa portuguesa chega ao encontro depois de vencer o Áustria de Viena por 3-1, resultado que interrompeu uma sequência de duas derrotas na competição. Antes, tinha começado com um triunfo por 2-1 no terreno da Juventus, mas perdera em casa com o Bayern Munique, por 3-0, e fora com o Arsenal, pelo mesmo resultado. A Roma também ganhou na última jornada: bateu o Servette por 2-1, depois de um empate sem golos com o OH Leuven e de derrotas frente a Barcelona, por 6-0, e Chelsea, por 2-0.

“São duas boas equipas que gostam de ter bola, são tão mais fortes quanto mais tempo a tiverem”, observou Baptista. O técnico antevê uma partida com diferentes momentos de pressão e períodos em que a Roma poderá recuar, exigindo que o Benfica saiba adaptar-se. A prioridade, frisou, será manter o equilíbrio: “Não iria entrar numa loucura de tentarmos ser mais ofensivos do que o adversário sem nos preocuparmos com o equilíbrio, com a estrutura e as dinâmicas da equipa.”

Anna Csiki, que representou a Roma durante quatro meses na segunda metade da época passada, também espera um adversário intenso, mas sublinha que o conhecimento da equipa italiana não deve desviar o foco das encarnadas. “Acho que tenho uma boa noção de como vão jogar amanhã, mas o que precisamos mesmo é de nos focarmos no nosso jogo e em nós próprias”, afirmou a internacional húngara.

A médio considera que o apoio nas bancadas pode ser importante numa noite em que o Benfica procura dar um passo em direção à fase seguinte. “Se toda a gente der 100%, com o apoio dos adeptos, de certeza que vamos estar muito felizes depois do jogo”, disse Csiki, que quer prolongar a campanha europeia para lá dos seis encontros da fase de liga.