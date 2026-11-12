Benfica bate Áustria Viena e soma segunda vitória na Champions feminina
O Benfica somou hoje a segunda vitória em quatro jogos na fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao vencer o Áustria Viena por 3-1, no Estádio da Luz, em encontro da quarta jornada.
Andrea Norton, aos cinco minutos, Caroline Moller, aos 76, e Nycola Raysla, aos 90+3, marcaram os golos do ‘onze’ de Ivan Batista, que na primeira ronda tinha vencido fora a Juventus por 2-1, enquanto, aos 53, Carina Wenninger faturou para as austríacas, de penálti.
Com este resultado, o Benfica, que na próxima ronda volta a jogar a em casa, perante a Roma (quatro pontos), subiu ao nono lugar da fase de liga, com seis pontos, mantendo-se em posição de apuramento para o play-off de acesso aos quartos de final.
O Áustria Viena, que acabou com 10, por expulsão da guarda-redes Jasmin Pal, aos 72 minutos, após falta sobre Sabastine, segue no 18.º e último lugar, com um ponto.