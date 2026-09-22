Benfica estreia-se na Champions feminina com triunfo por 2-1 na visita à Juventus
EPA/ALESSANDRO DI MARCO
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Benfica estreia-se na Champions feminina com triunfo por 2-1 na visita à Juventus

Norueguesa Marit Lund bisou para as encarnadas, com golos aos 40 minutos, de grande penalidade, e aos 61, tendo Alba Redondo reduzido para a formação da casa, aos 86.
DN/Lusa
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O Benfica, hexacampeão português, venceu esta terça-feira, 22 de setembro, por 2-1, na visita à Juventus, em jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol.

Em Turim, num jogo em que a portuguesa Tatiana Pinto foi titular na Juventus, a norueguesa Marit Lund bisou para as encarnadas, com golos aos 40 minutos, de grande penalidade, e aos 61, tendo Alba Redondo reduzido para a formação da casa, aos 86.

Na segunda jornada, a formação portuguesa recebe, em 30 de setembro, as alemãs do Bayern Munique, que esta terça-feira empataram 2-2 com as inglesas do Manchester City.

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