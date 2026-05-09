Benfica perde meia-final da Champions de hóquei em patins e Barcelona vai discutir o título com o Porto

O Benfica falhou este sábado o acesso à final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao perder frente ao Barcelona por 4-3, num encontro intenso e equilibrado disputado no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra. Apesar da boa réplica encarnada e do forte apoio vindo das bancadas, a formação catalã mostrou maior eficácia nos momentos decisivos e garantiu assim presença na final, onde irá defrontar o FC Porto.O jogo começou a um ritmo muito elevado e o marcador mexeu logo nos primeiros minutos. O Barcelona adiantou-se aos 4 minutos, por intermédio de Ignacio Alabart, que aproveitou espaço junto à baliza para surpreender Conti Acevedo com um remate ao primeiro poste. A resposta do Benfica foi praticamente imediata: apenas 20 segundos depois, Nil Roca arrancou pela direita e assistiu João Rodrigues, que apareceu ao segundo poste para fazer o empate.A primeira parte ficou marcada pelo equilíbrio entre as duas equipas, com ocasiões repartidas e momentos de grande intensidade. O Benfica conseguiu criar mais perigo em ataque organizado, sobretudo através das movimentações de Nil Roca e Roberto Di Benedetto, enquanto o Barcelona apostava na velocidade de Eloi Cervera e nas transições rápidas. As águias chegaram mesmo a introduzir a bola na baliza catalã, mas o lance foi anulado por alegada infração de Viti na finalização.Depois do empate ao intervalo, o Benfica entrou determinado na segunda parte, mas acabou por ser surpreendido num curto espaço de tempo que viria a decidir o encontro. Aos 33 minutos, Ferran Font encontrou espaço pela direita e assistiu Marc Grau, que surgiu ao segundo poste para colocar o Barcelona novamente em vantagem. Pouco depois, aos 34 minutos, o próprio Ferran Font apareceu solto na área e ampliou para 3-1, aproveitando uma momentânea desconcentração defensiva dos encarnados.O Benfica ainda reagiu e reduziu para 3-2 através de uma grande penalidade convertida por João Rodrigues, após falta sobre Viti dentro da área. Contudo, a formação portuguesa atingiu rapidamente o limite de faltas coletivas e permitiu ao Barcelona beneficiar de um livre direto. Ignacio Alabart, com enorme frieza, não desperdiçou e assinou o quarto golo catalão, aumentando novamente a diferença para dois golos.Já nos minutos finais, os encarnados voltaram a acreditar. A pouco mais de dois minutos do fim, Zé Miranda assistiu Bargalló ao segundo poste e o espanhol reduziu para 4-3. .FC Porto vence Óquei de Barcelos e está na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins.Hóquei em patins. Benfica garante apuramento para a final da Liga dos Campeões feminina