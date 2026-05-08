Hóquei em patins. Benfica garante apuramento para a final da Liga dos Campeões feminina
Hóquei em patins. Benfica garante apuramento para a final da Liga dos Campeões feminina

As encarnadas venceram o Gijón, por 5-2, alcançaram a terceira final da prova e vão tentar repetir o êxito de 2015.
Carlos Miguel Nogueira
A equipa feminina de hóquei em patins do Benfica apurou-se esta sexta-feira, 8 de maio, para a final da Liga dos Campeões ao vencer, em Coimbra, o Gijón por 5-2.

As encarnadas, treinadas por Paulo Almeida, marca presença pela terceira vez no jogo decisivo da principal prova europeia de clubes, depois de ter conquistado o troféu em 2015 e ter sido finalista vencida em 2018.

O Benfica conquistou o triunfo graças aos golos de Leonor Coelho (2), Marlene Sousa e Aimée Blackman (2).

Na final, que se realiza no domingo, às 12h00, as campeãs nacionais há 12 anos consecutivos defrontam as vencedoras da outra meia-final que opõe o Vila Sana ao Fraga.

