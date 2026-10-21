Benfica é o melhor clube formador do mundo pelo terceiro ano consecutivo

O Benfica voltou a ser considerado o melhor clube formador do mundo. O ranking anual do Observatório do Futebol CIES, divulgado esta quarta-feira, coloca os encarnados no primeiro lugar pelo terceiro ano consecutivo, com um índice de 101,3 pontos.

O estudo contabiliza 93 jogadores formados no Benfica a atuar nas 49 ligas analisadas. Quatro continuam no clube e 14 competem nas cinco principais ligas europeias — Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. O número de jogadores é um dos elementos considerados, mas não determina, por si só, a classificação.

O índice do CIES pondera também o nível competitivo das equipas em que esses futebolistas atuaram ao longo do último ano, o tempo de utilização e a idade dos jogadores, atribuindo maior valorização aos mais jovens. Para ser considerado formador, um clube tem de ter integrado o percurso do futebolista durante pelo menos três épocas entre as temporadas em que completou 15 e 21 anos.

O River Plate, da Argentina, ocupa o segundo lugar, com 97,6 pontos e 94 jogadores formados, mais um do que o Benfica. O Boca Juniors fecha o pódio, com 96,7 pontos e 93 atletas. O Vélez Sarsfield é quarto, com 92 pontos, enquanto o Ajax surge na quinta posição.

O Sporting é o segundo clube português mais bem classificado e ocupa o sétimo lugar, com 85,3 pontos e 77 jogadores formados identificados nas ligas consideradas. Sete continuam nos leões e 13 atuam nas cinco principais ligas europeias.

O FC Porto surge na 59.ª posição, com 45,5 pontos e 41 jogadores formados. Cinco permanecem no clube e nove jogam nas ligas de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha ou França. O Sporting de Braga fecha a representação portuguesa referida entre os lugares destacados do estudo, na 102.ª posição, com 33,9 pontos e 31 jogadores formados.

A liderança do Benfica neste ranking reforça a dimensão internacional da formação do clube, cuja influência é medida pelo percurso e pela utilização dos jogadores que passaram pela academia, tanto em Portugal como nas principais competições de futebol do mundo.