Benfica vence o Inter Milão e está nas meias-finais da Youth League

O Benfica garantiu esta quarta-feira, 18 de março, a quinta presença na final four da Youth League, ao vencer o Inter Milão por 3-2.Com Daniel Banjaqui, José Neto e Anísio Cabral no onze, a equipa treinada por Vítor Vinha, adiantou-se no marcador com um golo do italiano Federico Coletta aos 26 minutos.No segundo tempo, o Benfica aumentou a vantagem por Tiago Freitas, mas os italianos, que jogavam em casa, responderam de imediato com um golo do marroquino Aymen Zouin.Aos 77 minutos, o Benfica repôs a diferença em dois golos com o nono golo de Francisco Silva na competição.Quando se pensava que o apuramento para as meias-finais estava garantido, o Inter ganhou nova vida com o segundo golo apontado por outro marroquino, Anas El Mahboubi.No entanto, o resultado não sofreu mais alterações e os benfiquistas fizeram a festa em Milão, pois mantêm o sonho de repetir a conquista desta prova, que alcançaram pela primeira vez em 2022.Nas meias-finais, o Benfica vai defrontar os belgas do Club Brugge, enquanto no outro jogo defrontam-se Real Madrid e Paris Saint-Germain.