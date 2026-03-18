Benfica vence o Inter Milão e está nas meias-finais da Youth League
FORO: SL BENFICA
Desporto

Os encarnados triunfaram em Itália por 3-2 e garantiram pela quinta vez a presença na final four. Continua o sonho de vencer a prova pela segunda vez.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O Benfica garantiu esta quarta-feira, 18 de março, a quinta presença na final four da Youth League, ao vencer o Inter Milão por 3-2.

Com Daniel Banjaqui, José Neto e Anísio Cabral no onze, a equipa treinada por Vítor Vinha, adiantou-se no marcador com um golo do italiano Federico Coletta aos 26 minutos.

No segundo tempo, o Benfica aumentou a vantagem por Tiago Freitas, mas os italianos, que jogavam em casa, responderam de imediato com um golo do marroquino Aymen Zouin.

Aos 77 minutos, o Benfica repôs a diferença em dois golos com o nono golo de Francisco Silva na competição.

Quando se pensava que o apuramento para as meias-finais estava garantido, o Inter ganhou nova vida com o segundo golo apontado por outro marroquino, Anas El Mahboubi.

No entanto, o resultado não sofreu mais alterações e os benfiquistas fizeram a festa em Milão, pois mantêm o sonho de repetir a conquista desta prova, que alcançaram pela primeira vez em 2022.

Nas meias-finais, o Benfica vai defrontar os belgas do Club Brugge, enquanto no outro jogo defrontam-se Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Sporting perde com o Real Madrid e falha a final four da Youth League
Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt