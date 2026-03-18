Sporting perde com o Real Madrid e falha a final four da Youth League

O Sporting falhou esta quarta-feira, 18 de março, o acesso à final four da Youth League ao perder em Espanha, com o Real Madrid, por 1-2.A equipa de sub-19 dos leões, orientada por João Gião, até esteve em vantagem, graças a um golo de Flávio Gonçalves no final da primeira parte. No entanto, nos primeiros 20 minutos após o intervalo, os merengues deram a volta ao marcador com golos de Roberto Martín e Jacobo Ortega.O Sporting falhou assim a segunda participação na final four esta Liga dos Campeões dos mais jovens, depois de em 2023 ter caído nas meias-finais, no desempate por penáltis, frente aos neerlandeses do AZ Alkmaar.