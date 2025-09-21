Benfica garante que Bruno Lage sempre contou com apoio e solidariedade das estruturas do clube

O Benfica emitiu este domingo, 21 de setembro, um comunicado na sequência daquilo que diz serem "sucessivas informações falsas que têm vindo a ser divulgadas no espaço mediático" acerca do anterior treinador, Bruno Lage.Garante o Benfica que "o treinador Bruno Lage contou sempre com o total apoio e solidariedade da estrutura do Clube durante todo o período em que exerceu funções".O clube diz ainda que "todas as decisões relativas ao mercado e à organização desportiva foram tomadas com o seu conhecimento, aval e concordância, como o próprio Bruno Lage reconheceu publicamente"Segundo o Benfica, a "decisão de rescisão do contrato foi tomada exclusivamente pelo Presidente do Sport Lisboa e Benfica, em articulação com a respetiva Comissão Executiva da Benfica SAD, sempre na defesa dos superiores interesses do Clube".O Benfica diz que "qualquer outra consideração sobre este processo é objetivamente falsa e constitui um lamentável exercício de difamação".Em causa estão as declarações de Luís Miguel Henrique, advogado de Bruno Lage no caso com o Botafogo, que em declarações à CMTV na sexta-feira à noite, acusou o Benfica de falta de lealdade para com o treinador."Nunca vi um treinador ser tratado de forma tão má, tanta deslealdade e a deixar em cima da mesa 90% do valor do seu contrato", disse Luís Miguel Henrique..Mourinho estreia-se no Benfica com vitória e garante: “Não vim para chatear o FC Porto”.Mourinho? "Conhece muito bem o Benfica", diz Lage, que deseja "a maior sorte ao senhor que se segue"