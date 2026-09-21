Benfica entra na Champions feminina sem receio e com vontade de prolongar campanha
O Benfica inicia esta terça-feira a sua participação na fase de liga da Liga dos Campeões feminina, com uma deslocação ao terreno da Juventus, em Turim, e com a ambição assumida de ir além dos seis encontros previstos nesta etapa da competição. Depois de uma campanha europeia sem vitórias na época passada, as encarnadas querem transformar a experiência acumulada em pontos e numa presença na fase a eliminar.
“Vamos encarar esta fase de liga com uma ambição muito grande de fazer mais do que seis jogos”, afirmou o treinador Ivan Baptista, sublinhando que esse objetivo passa por procurar o melhor resultado possível em cada jornada. O Benfica defrontará, além da Juventus, Arsenal, Bayern Munique, Áustria Viena, Roma e HB Køge, num percurso exigente em que as 12 melhores equipas entre as 18 participantes seguem em prova.
O técnico encarnado antevê uma Juventus renovada em relação à equipa que venceu o Benfica na última visita das águias a Turim, por 2-1, em outubro de 2025. As italianas mantêm-se invictas esta época, com sete vitórias e dois empates em nove partidas, e chegam ao duelo com ritmo competitivo, depois de terem ultrapassado o Torreense na segunda pré-eliminatória.
Ivan Baptista espera uma partida aberta, entre duas equipas que procurarão assumir o jogo, mas alertou também para a necessidade de rigor sem bola. “Não podemos entrar dentro de campo com nenhum tipo de pressão. Temos uma responsabilidade grande de fazer bem, mas sabemos que quanto mais leves conseguirmos jogar, melhor nos correrá a partida”, defendeu.
O treinador acredita que a realidade do Benfica é hoje diferente, com um grupo renovado e aprendizagens retiradas da edição anterior da prova. A equipa soma, nesta temporada, vitórias frente a FC Porto, Racing Power e Rio Ave, mas o técnico reconhece que a Liga dos Campeões colocará desafios de outra dimensão.
Chandra Davidson, extrema canadiana do Benfica, partilha a vontade de resposta das encarnadas diante de uma adversária que conhece bem. “Queremos fazer melhor do que na época passada, conquistar mais pontos e seguir em frente na prova”, afirmou a jogadora, que espera uma Juventus forte, mas garante que o Benfica entra em campo a pensar nos três pontos.
Lara Martins e Diana Silva são baixas confirmadas para a estreia europeia. Carolina Tristão, Inês Meninas e Niede Guedes regressam, depois de terem estado ao serviço de Portugal no Mundial sub-20, e integram a convocatória para o encontro em Turim.