Benfica goleia FC Porto e conquista Supertaça feminina de futebol
O Benfica conquistou este domingo a Supertaça feminina de futebol, ao golear o FC Porto por 5-1, no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu. As campeãs nacionais entraram assim na nova temporada com um troféu, o quarto da história do clube nesta competição, recuperando um título que nas duas últimas edições tinha escapado para Sporting e Torreense.
Apesar da diferença expressiva no resultado final, foram as portistas a colocar primeiro a bola na baliza. Aos oito minutos, Morgan Stone cabeceou para o fundo das redes na sequência de um livre de Maria Negrão, mas o lance acabou anulado por fora de jogo após intervenção do VAR.
O aviso não impediu o Benfica de assumir o comando do marcador pouco depois. Aos 13 minutos, Frøya Dorsin, reforço das encarnadas e a cumprir a estreia oficial pela equipa principal, aproveitou uma jogada em que Nycole Raysla e Lúcia Alves também tiveram intervenção para inaugurar o marcador.
O FC Porto, estreante na Supertaça, respondeu e chegou ao empate aos 33 minutos. Caroline Møller foi penalizada por mão na bola dentro da área e Fátima Pinto converteu a grande penalidade, batendo Lena Pauels e fazendo o 1-1. A igualdade, porém, durou pouco. Aos 42 minutos, Nycole Raysla devolveu a vantagem às campeãs nacionais, que chegaram ao intervalo a vencer por 2-1.
Se a primeira parte ainda deixou a decisão em aberto, o segundo tempo pertenceu claramente ao Benfica. A formação orientada por Ivan Baptista aumentou o ritmo, tornou-se mais eficaz e foi construindo uma vantagem que o FC Porto já não conseguiu contrariar.
Marit Lund, na conversão de uma grande penalidade, ampliou para 3-1. Caroline Møller, que tinha estado envolvida no penálti que permitiu o empate portista na primeira parte, também inscreveu o nome na lista de marcadoras e fez o quarto. Já perto do final, Anna Csiki, outra das jogadoras que se estreou, estabeleceu o resultado definitivo em 5-1.
A partida ficou ainda marcada pelo regresso de Andreia Norton à competição, depois de mais de um ano afastada dos relvados, após uma longa recuperação de uma lesão grave. A internacional portuguesa voltou assim a ser opção numa tarde de festa para as encarnadas.
O triunfo confirma a supremacia recente do Benfica no futebol feminino nacional e permite às águias acrescentarem a quarta Supertaça ao palmarés, depois de terem falhado a conquista do troféu nas duas temporadas anteriores.
Para o FC Porto, a derrota não retira significado a uma presença histórica. Os dragões disputaram pela primeira vez a Supertaça feminina e voltaram a encontrar o Benfica numa decisão de um troféu, depois da final da Taça de Portugal da época passada, também ganha pelas encarnadas, então por 2-0.
O primeiro clássico feminino da história da Supertaça terminou, assim, com goleada encarnada e com o Benfica a abrir 2026/27 a levantar um troféu.