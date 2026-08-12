Benfica empresta Ivanovic ao Lens por uma temporada

Franjo Ivanovic vai representar o Lens na temporada 2026/27. O Benfica e o clube francês oficializaram esta quarta-feira o empréstimo do avançado internacional croata, de 22 anos, até ao final da época, numa operação que não contempla opção de compra.

O Benfica confirmou oficialmente ter chegado a acordo com o Lens para a cedência do jogador, enquanto o emblema francês esclareceu que se trata de um empréstimo válido por uma temporada e sem opção de compra. Ivanovic vai utilizar a camisola 29 no novo clube.

De acordo com o jornal Record, o Benfica recebe 2,5 milhões de euros pela cedência temporária, valor que poderá chegar aos três milhões de euros mediante o cumprimento de objetivos. Estes montantes não foram divulgados nos comunicados oficiais dos dois clubes.

Ivanovic deixa assim temporariamente a Luz depois de ter perdido espaço no ataque encarnado neste início de temporada. O avançado realizou apenas um jogo oficial em 2026/27, num plantel agora orientado por Marco Silva.

Na época passada, o internacional croata marcou oito golos e fez duas assistências ao serviço do Benfica. O Lens refere que Ivanovic realizou 43 jogos com a camisola encarnada, antes de rumar ao futebol francês.

A contratação foi elogiada por Jean-Louis Leca, diretor desportivo do Lens, que revelou que o avançado despertava o interesse de vários clubes europeus e que constituía uma prioridade para a estrutura de recrutamento e para a equipa técnica do emblema francês.

O responsável destacou as características de Ivanovic enquanto avançado, nomeadamente a capacidade de finalização, mobilidade e intensidade, considerando que o internacional croata reúne condições para continuar a desenvolver-se no Lens.

A mudança para França permite a Ivanovic procurar maior utilização competitiva, mantendo o Benfica os direitos sobre o jogador, uma vez que a cedência termina no final da temporada e não existe opção de compra prevista no acordo.