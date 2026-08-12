Benfica empresta Ivanovic ao Lens por uma temporada
Lens
Desporto

Benfica empresta Ivanovic ao Lens por uma temporada

Avançado internacional croata, de 22 anos, vai jogar no clube francês até ao final de 2026/27. A cedência não contempla opção de compra.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

Franjo Ivanovic vai representar o Lens na temporada 2026/27. O Benfica e o clube francês oficializaram esta quarta-feira o empréstimo do avançado internacional croata, de 22 anos, até ao final da época, numa operação que não contempla opção de compra.

O Benfica confirmou oficialmente ter chegado a acordo com o Lens para a cedência do jogador, enquanto o emblema francês esclareceu que se trata de um empréstimo válido por uma temporada e sem opção de compra. Ivanovic vai utilizar a camisola 29 no novo clube.

De acordo com o jornal Record, o Benfica recebe 2,5 milhões de euros pela cedência temporária, valor que poderá chegar aos três milhões de euros mediante o cumprimento de objetivos. Estes montantes não foram divulgados nos comunicados oficiais dos dois clubes.

Ivanovic deixa assim temporariamente a Luz depois de ter perdido espaço no ataque encarnado neste início de temporada. O avançado realizou apenas um jogo oficial em 2026/27, num plantel agora orientado por Marco Silva.

Na época passada, o internacional croata marcou oito golos e fez duas assistências ao serviço do Benfica. O Lens refere que Ivanovic realizou 43 jogos com a camisola encarnada, antes de rumar ao futebol francês.

A contratação foi elogiada por Jean-Louis Leca, diretor desportivo do Lens, que revelou que o avançado despertava o interesse de vários clubes europeus e que constituía uma prioridade para a estrutura de recrutamento e para a equipa técnica do emblema francês.

O responsável destacou as características de Ivanovic enquanto avançado, nomeadamente a capacidade de finalização, mobilidade e intensidade, considerando que o internacional croata reúne condições para continuar a desenvolver-se no Lens.

A mudança para França permite a Ivanovic procurar maior utilização competitiva, mantendo o Benfica os direitos sobre o jogador, uma vez que a cedência termina no final da temporada e não existe opção de compra prevista no acordo.

Benfica empresta Ivanovic ao Lens por uma temporada
Ivanovic veste a pele de herói e salva Benfica de novo empate na I Liga (veja os golos)
Futebol
empréstimo
Ivanovic
11x11
SL Benfica
Diário de Notícias
www.dn.pt