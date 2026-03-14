Ivanovic veste a pele de herói e salva Benfica de novo empate na I Liga (veja os golos)

Um golo de Ivanovic nos instantes finais deu a vitória ao Benfica em Arouca por 2-1, em jogo da da 26.ª jornada da I Liga.Os encarnados estiveram na iminência de conceder o nono empate no campeonato e, na prática, hipotecar as chances de ainda conseguir, pelo menos, o segundo lugar que dá acesso à Liga dos Campeões, mas aos 90'+6 minutos o avançado croata rematou para o fundo da baliza do guarda-redes Ignacio De Arruabarrena e deu os três pontos à equipa de José Mourinho, que assim iguala o Sporting no segundo lugar, embora os leões tenham um jogo a menos, uma vez que adiaram o seu jogo com o Tondela. O Arouca adiantou-se no marcador logo aos sete minutos quando António Silva tocou com o braço na bola dentro da grande área. Alertado pelo VAR, o árbitro José Bessa mandou marcar penálti, que o espanhol Iván Barbero aproveitou para abrir o marcador.A equipa de José Mourinho fez uma primeira parte muito pobre e só no segundo tempo conseguiu o empate por Richard Ríos, de cabeça, na sequência de um canto de Schjelderup.Até final, o Benfica tentou tudo para chegar ao triunfo, que acabou por chegar na sequência de um cruzamento de Prestianni, que Ivanovic desviou para o fundo da baliza.Ainda antes do apito final, Amar Dedic e Alfonso Trezza envolveram-se uma picardia e acabaram por ser expulsos. Veja os golos: