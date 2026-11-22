Benfica elimina o detentor da Taça no Jamor
O Benfica afastou este domingo o Torreense, detentor da Taça de Portugal, ao vencer por 3-1 no Estádio Nacional, no Jamor. A equipa encarnada garantiu a passagem aos oitavos de final, numa partida em que chegou ao intervalo em vantagem, permitiu o empate no início da segunda parte e voltou a impor-se com golos de Gianluca Prestianni e Jakub Kamiński.
Jhon Durán abriu o marcador aos 30 minutos, de cabeça, na sequência de um cruzamento de Samuel Dahl. O Benfica ainda festejou um segundo golo antes do intervalo, por Claudio Echeverri, mas o lance foi anulado por fora de jogo, depois de a equipa de arbitragem considerar que Durán interferiu na jogada.
O Torreense entrou melhor na segunda parte e chegou ao empate aos 50 minutos. Musa Drammeh aproveitou uma bola recuperada por Alejandro Alfaro junto a Georgiy Sudakov e rematou para o fundo da baliza. O lance gerou protestos dos jogadores encarnados, que reclamaram falta sobre o médio ucraniano; nesta fase da prova não há videoárbitro.
A resposta do Benfica surgiu aos 64 minutos. Claudio Echeverri assistiu Prestianni, que voltou a colocar a equipa de Marco Silva na frente. O Torreense tentou manter-se na discussão da eliminatória, mas as águias fecharam o resultado aos 85 minutos, por Kamiński, lançado na segunda parte.
A vitória encerra a defesa do troféu do Torreense, que tinha conquistado a edição de 2025/26 ao bater o Sporting por 2-1, após prolongamento, na final disputada no Jamor. O triunfo fez do clube de Torres Vedras a primeira equipa do segundo escalão a vencer a Taça de Portugal.
O Benfica, recordista de conquistas na prova, com 26 troféus, prossegue assim a campanha na edição de 2026/27. Nos oitavos de final, a equipa encarnada vai receber o Tondela, que se qualificou depois de vencer o AFS por 5-1.