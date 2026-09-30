Benfica cai perante eficácia do Bayern Munique na Luz

O Benfica perdeu esta quarta-feira por 3-0 com o Bayern Munique, no Estádio da Luz, na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina. As campeãs nacionais discutiram o encontro com a equipa alemã durante mais de uma hora e tiveram ocasiões para se colocar em vantagem, mas acabaram castigadas pela maior eficácia das visitantes na segunda parte.

Depois da importante vitória em Turim, frente à Juventus, na jornada inaugural, a formação orientada por Ivan Baptista entrou no jogo sem receio perante um dos candidatos à conquista da prova. O Bayern teve mais posse de bola e tentou instalar-se no meio-campo encarnado, mas encontrou um Benfica organizado, capaz de sair com velocidade e de criar dificuldades à defesa alemã.

A melhor oportunidade da primeira parte pertenceu às águias. Frøya Dorsin obrigou Ena Mahmutovic a uma intervenção de grande nível, numa fase em que o Benfica mostrava capacidade para equilibrar o jogo. O Bayern também ameaçou, sobretudo por Jovana Damnjanović e Pernille Harder, mas Lena Pauels e a defesa encarnada mantiveram o nulo até ao intervalo.

O Benfica voltou a entrar bem na segunda parte e esteve perto do golo por Andreia Norton, antes de Dorsin voltar a ficar muito perto de marcar. As oportunidades desperdiçadas acabariam por pesar no desfecho do encontro.

O Bayern cresceu na partida e chegou à vantagem aos 74 minutos, por intermédio de Klara Bühl. A internacional alemã rematou de fora da área, com a bola a bater no poste antes de entrar, quebrando a resistência benfiquista.

A equipa bávara aproveitou depois o momento favorável para construir um resultado pesado. Pernille Harder fez o 2-0 aos 80 minutos e Franziska Kett fechou a contagem aos 88, quando o Benfica já procurava reagir à desvantagem.

O resultado não traduz inteiramente o equilíbrio que existiu durante grande parte do jogo, mas evidencia a exigência de uma competição em que os erros e as oportunidades falhadas têm consequências imediatas. O Benfica soma agora três pontos em duas jornadas, depois do triunfo por 2-1 sobre a Juventus e da derrota diante do Bayern.

As encarnadas voltam à Liga dos Campeões feminina em 28 de outubro, na visita ao Arsenal, em Londres. Seguem-se os jogos com Austria Wien, Roma e HB Køge, numa fase de liga em que o Benfica procura assegurar um lugar na fase a eliminar.