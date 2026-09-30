Benfica cai perante eficácia do Bayern Munique na Luz
MIGUEL A. LOPES
Desporto

Benfica cai perante eficácia do Bayern Munique na Luz

Águias estiveram na discussão do resultado durante mais de uma hora, mas sofreram três golos na reta final e perderam por 3-0 na segunda jornada da Liga dos Campeões feminina.
Cecília Carmo
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O Benfica perdeu esta quarta-feira por 3-0 com o Bayern Munique, no Estádio da Luz, na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina. As campeãs nacionais discutiram o encontro com a equipa alemã durante mais de uma hora e tiveram ocasiões para se colocar em vantagem, mas acabaram castigadas pela maior eficácia das visitantes na segunda parte.

Depois da importante vitória em Turim, frente à Juventus, na jornada inaugural, a formação orientada por Ivan Baptista entrou no jogo sem receio perante um dos candidatos à conquista da prova. O Bayern teve mais posse de bola e tentou instalar-se no meio-campo encarnado, mas encontrou um Benfica organizado, capaz de sair com velocidade e de criar dificuldades à defesa alemã.

A melhor oportunidade da primeira parte pertenceu às águias. Frøya Dorsin obrigou Ena Mahmutovic a uma intervenção de grande nível, numa fase em que o Benfica mostrava capacidade para equilibrar o jogo. O Bayern também ameaçou, sobretudo por Jovana Damnjanović e Pernille Harder, mas Lena Pauels e a defesa encarnada mantiveram o nulo até ao intervalo.

O Benfica voltou a entrar bem na segunda parte e esteve perto do golo por Andreia Norton, antes de Dorsin voltar a ficar muito perto de marcar. As oportunidades desperdiçadas acabariam por pesar no desfecho do encontro.

O Bayern cresceu na partida e chegou à vantagem aos 74 minutos, por intermédio de Klara Bühl. A internacional alemã rematou de fora da área, com a bola a bater no poste antes de entrar, quebrando a resistência benfiquista.

A equipa bávara aproveitou depois o momento favorável para construir um resultado pesado. Pernille Harder fez o 2-0 aos 80 minutos e Franziska Kett fechou a contagem aos 88, quando o Benfica já procurava reagir à desvantagem.

O resultado não traduz inteiramente o equilíbrio que existiu durante grande parte do jogo, mas evidencia a exigência de uma competição em que os erros e as oportunidades falhadas têm consequências imediatas. O Benfica soma agora três pontos em duas jornadas, depois do triunfo por 2-1 sobre a Juventus e da derrota diante do Bayern.

As encarnadas voltam à Liga dos Campeões feminina em 28 de outubro, na visita ao Arsenal, em Londres. Seguem-se os jogos com Austria Wien, Roma e HB Køge, numa fase de liga em que o Benfica procura assegurar um lugar na fase a eliminar.

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