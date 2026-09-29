Benfica quer transformar a vitória de Turim numa afirmação europeia frente ao Bayern

O Benfica recebe esta quarta-feira o Bayern Munique, às 20h00, no Estádio da Luz, na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina, com a ambição de prolongar o embalo conquistado em Turim. A vitória por 2-1 frente à Juventus, na ronda inaugural, deu às campeãs nacionais três pontos, interrompeu uma sequência negativa na Europa e devolveu confiança a uma equipa que quer voltar a discutir a qualificação para a fase a eliminar.

O encontro com as alemãs coloca o Benfica perante um desafio de exigência máxima. O Bayern é um dos clubes mais regulares da competição, participou em todas as fases de grupos ou de liga desde a reformulação da prova, em 2021/22, e chegou às meias-finais na última edição, acabando eliminado pelo Barcelona, futuro campeão europeu. Mas a equipa orientada por Ivan Baptista não pretende limitar-se a resistir. “O plano é muito simples. Não podemos encarar o jogo de forma diferente de quando encarámos a Juventus”, afirmou o treinador do Benfica, na antevisão do encontro. Em Turim, as encarnadas enfrentaram uma Juventus que partia como favorita, passaram por um período inicial de maior dificuldade, mas souberam reorganizar-se, ganhar espaço para jogar e ser eficazes quando chegaram à baliza adversária.

Marit Bratberg Lund foi a figura do encontro em Itália. A defesa norueguesa marcou aos 40 minutos, de grande penalidade, e voltou a marcar aos 61, dando ao Benfica uma vantagem decisiva. A Juventus ainda reduziu por Alba Redondo, aos 86 minutos, mas as águias seguraram o resultado e saíram de Turim com uma vitória que teve tanto de histórica como de importante para o rumo da campanha europeia.

O triunfo colocou um ponto final numa série de sete jogos sem vencer nas competições europeias e permitiu ao Benfica ultrapassar, logo na estreia, os dois pontos alcançados em toda a fase de liga da época passada. Em 2025/26, as encarnadas empataram com Twente e Paris Saint-Germain, perdendo os outros quatro encontros, e terminaram no 16.º lugar. A exibição de Lund mereceu reconhecimento da UEFA, que incluiu a jogadora na equipa da semana da primeira jornada. A internacional norueguesa tornou-se uma das referências de um Benfica que, em Turim, conseguiu conjugar solidez defensiva, capacidade de sacrifício e frieza nas áreas — três aspetos que voltam a ser fundamentais diante do Bayern.

Ivan Baptista reconhece a qualidade e a experiência da formação bávara, mas entende que o Benfica deve apresentar-se com a mesma confiança. O treinador recordou que a sua equipa foi competente em vários jogos de alto nível na época passada, embora tenha pagado caro alguns erros e a falta de eficácia. Desta vez, depois do triunfo em Itália, o objetivo é transformar essa competitividade em pontos.

O Bayern chega a Lisboa depois de ter empatado 2-2 com o Manchester City, na primeira jornada. Esse empate deixou o Bayern com um ponto e aumentou a importância da deslocação à Luz. A equipa de José Barcala demonstrou, diante do Manchester City, a sua capacidade para pressionar alto, dominar territorialmente e criar perigo, mas também revelou vulnerabilidades quando perdeu controlo sobre o jogo. O Benfica procurará explorar precisamente os momentos em que possa recuperar a bola e acelerar para o ataque.

O Benfica disputa a sua quinta fase de grupos ou fase de liga da Champions nos últimos seis anos e quer voltar a colocar Portugal no mapa das decisões europeias. A participação regular tem dado experiência ao plantel, mas também elevou a fasquia: já não basta entrar em campo para competir, é preciso acumular pontos e manter-se na luta pela qualificação.

O historial com o Bayern é desfavorável às águias. Os dois clubes defrontam-se pela quinta vez na Liga dos Campeões, e a equipa alemã ainda não perdeu. O primeiro duelo, em 2021/22, terminou empatado sem golos na Luz, antes de o Bayern vencer por 4-0 em Munique. Na época seguinte, as alemãs ganharam os dois encontros: 3-2 em Lisboa e 2-0 na Alemanha.

Apesar desse registo, o Benfica tem razões para acreditar numa resposta diferente. As águias perderam apenas um dos últimos seis jogos disputados na Luz em fases de grupos ou de liga da Champions, somando duas vitórias e três empates. Em 2023/24, derrotaram o Eintracht Frankfurt por 1-0 no Estádio da Luz e empataram 1-1 na Alemanha, resultados que ajudaram a construir a campanha até aos quartos-de-final.

A nova fase de liga reúne 18 equipas, com cada conjunto a disputar seis partidas frente a adversários diferentes. Os quatro primeiros classificados seguem diretamente para os quartos-de-final, enquanto as equipas entre o quinto e o 12.º lugar vão disputar um play-off de acesso à fase a eliminar, em fevereiro.

Depois do Bayern, o Benfica visita o Arsenal, em Londres, a 28 de outubro. Seguem-se as receções ao Áustria de Viena, a 11 de novembro, e à Roma, a 19 de novembro, antes da deslocação à Dinamarca para defrontar o HB Køge, a 16 de dezembro.