Banco de Portugal lança moeda de coleção dedicada ao Mundial de futebol 2026
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Banco de Portugal lança moeda de coleção dedicada ao Mundial de futebol 2026

Peça de 5 euros com tiragem limitada a 25 mil unidades chega a 12 de maio e celebra o FIFA World Cup 2026, com compra limitada a quatro exemplares por pessoa nos primeiros 15 dias.
Cecília Carmo
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O Banco de Portugal vai colocar em circulação, no próximo dia 12 de maio, uma nova moeda de coleção com o valor facial de cinco euros, dedicada ao maior evento do futebol mundial. Intitulada “FIFA World Cup”, esta emissão assinala o Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, que será organizado conjuntamente por Canadá, México e Estados Unidos.

Com um limite de produção fixado em 25 mil unidades com acabamento normal, esta moeda destina-se sobretudo a colecionadores, embora tenha curso legal em território nacional. A distribuição será feita através de instituições de crédito, tesourarias do Banco de Portugal e também nas lojas da Imprensa Nacional Casa da Moeda, não estando prevista a possibilidade de reservas ou envios por correio.

Durante os primeiros 15 dias após o lançamento, cada comprador poderá adquirir até um máximo de quatro moedas por dia, uma medida que visa garantir maior equidade no acesso a esta edição limitada.

Da autoria do designer Nuno Martins, a moeda apresenta um design fortemente ligado à emoção e estética do futebol. No anverso, destaca-se a figura estilizada de um jogador a executar um remate acrobático “de bicicleta”, sobre um fundo que evoca uma bancada cheia de adeptos. Na parte inferior surgem o escudo nacional, a inscrição “Portugal 2026” e o valor facial. Já no reverso, o elemento central é o logótipo oficial do Mundial de 2026, acompanhado pela designação “FIFA World Cup” e pelos nomes dos três países anfitriões.

A criação desta moeda foi oficialmente autorizada por diploma publicado em março, integrando o programa anual de emissões comemorativas. Trata-se de mais uma iniciativa que cruza numismática e desporto, celebrando um evento global que mobiliza milhões de pessoas em todo o mundo.

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