​Aston Villa vence City no adeus de Guardiola e garante entrada direta do Sporting na Champions

O Aston Villa venceu o Manchester City por 2-1, no Etihad Stadium, num encontro da última jornada da Premier League marcado pela despedida de Pep Guardiola do comando técnico dos “citizens” e com repercussões diretas para o Sporting. A formação orientada por Unai Emery assegurou um lugar entre os quatro primeiros classificados do campeonato inglês e acabou por confirmar um cenário que permite aos leões entrar diretamente na fase de liga da próxima edição da Liga dos Campeões.Em Manchester, a tarde ficou marcada pela forte carga emocional em torno do último jogo de Guardiola no banco do City, depois de uma década de enorme sucesso à frente do clube inglês. Os adeptos assinalaram a ocasião com homenagens ao treinador catalão, que encerra um ciclo histórico depois de conquistar múltiplos títulos nacionais e internacionais, transformando os “citizens” numa das principais potências do futebol europeu.Dentro das quatro linhas, porém, foi o Aston Villa quem saiu por cima. A equipa de Birmingham apresentou-se competitiva e eficaz, conquistando três pontos decisivos para assegurar a permanência no top-4 da Premier League. O Aston Villa construiu o triunfo ainda antes do intervalo, com Ollie Watkins a assumir protagonismo ao apontar os dois golos da formação orientada por Unai Emery, confirmando o excelente momento individual numa temporada de afirmação. O Manchester City ainda reagiu na segunda parte e reduziu por intermédio de Phil Foden, mas a pressão final dos “citizens” revelou-se insuficiente para evitar a derrota no último encontro de Pep Guardiola no comando da equipa inglesa.O encontro teve também um simbolismo especial para Bernardo Silva, um dos jogadores mais influentes da era Guardiola e nome associado ao período mais vitorioso da história recente do Manchester City. O internacional português recebeu o reconhecimento dos adeptos numa altura em que continua envolto em especulação quanto ao futuro, embora a sua situação mereça desenvolvimento à parte.Além das implicações em Inglaterra, o resultado foi acompanhado com atenção em Alvalade. As contas europeias colocavam o Sporting dependente da classificação final do Aston Villa para perceber o enquadramento na próxima Liga dos Campeões. Com os “villans” a garantirem simultaneamente a qualificação para a Champions através da Premier League, ficou libertada a vaga europeia associada ao vencedor da Liga Europa, redistribuída pela UEFA com benefício direto para os campeões nacionais portugueses..Aston Villa vence Liga Europa e deixa Sporting perto da entrada direta na Liga dos Campeões.Lágrimas no Etihad: Bernardo Silva despede-se do Manchester City após nove anos de glória