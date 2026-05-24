Lágrimas no Etihad: Bernardo Silva despede-se do Manchester City após nove anos de glória

Bernardo Silva viveu este domingo uma despedida carregada de emoção no Etihad Stadium, num momento que dificilmente será esquecido pelos adeptos do Manchester City. No encontro diante do Aston Villa, o internacional português foi homenageado pelos companheiros, ovacionado pelos adeptos e deixou o relvado visivelmente emocionado, num ambiente de reconhecimento por quase uma década de dedicação ao clube inglês. A despedida, já antecipada nos dias anteriores pelo próprio Manchester City, marcou o encerramento de um dos ciclos mais vitoriosos da história recente dos “citizens”, com Pep Guardiola e John Stones igualmente homenageados numa tarde de forte simbolismo para o clube. A emoção do momento ficou evidente ainda antes do apito inicial. Bernardo Silva surgiu abalado no túnel de acesso ao relvado, acompanhado pela família, numa imagem que rapidamente se tornou viral entre adeptos e comentadores. Durante a partida, foi recebido com aplausos constantes e, no momento da substituição, recebeu o carinho dos colegas e do público do Etihad, naquele que tudo indicava ser o adeus de uma das figuras mais importantes da era Guardiola. O treinador espanhol, que ao longo dos anos elogiou repetidamente a inteligência táctica e a entrega do português, também viveu um dia especial, no contexto da sua própria despedida do comando técnico do City. A história de Bernardo Silva no Manchester City começou em maio de 2017, quando o clube inglês confirmou a contratação do médio português ao Mónaco por cerca de 43 milhões de libras. Na altura, chegava a Inglaterra depois de uma temporada extraordinária ao serviço do clube francês, onde ajudara a conquistar a Ligue 1 e a alcançar as meias-finais da Liga dos Campeões, integrando uma geração talentosa que incluía nomes como Kylian Mbappé, Fabinho e Radamel Falcao. .Poucos imaginariam, porém, a dimensão do impacto que Bernardo viria a ter em Manchester. Inicialmente visto como um médio ofensivo de criatividade acima da média, rapidamente se transformou num dos jogadores mais completos e fiáveis do plantel de Pep Guardiola. Ao longo das épocas, foi utilizado em praticamente todas as zonas do meio-campo e do ataque, destacando-se pela inteligência posicional, intensidade na pressão, qualidade técnica e enorme disponibilidade física. Mais do que os números, Bernardo tornou-se um jogador indispensável pela forma como interpretava o jogo e cumpria diferentes missões táticas, muitas vezes assumindo funções decisivas nos encontros de maior exigência. Durante a sua passagem pelo Manchester City, Bernardo Silva construiu um palmarés impressionante. Conquistou múltiplos títulos de campeão inglês, venceu Taças da Liga, Taças de Inglaterra, Supertaças, um Mundial de Clubes e teve papel determinante na conquista da primeira Liga dos Campeões da história do clube, em 2023, integrando a equipa que alcançou o tão desejado “treble”. Além dos troféus coletivos, foi distinguido internamente pelo clube e ganhou estatuto de capitão, assumindo um papel de liderança silenciosa num balneário recheado de estrelas. Antes de conquistar Inglaterra, Bernardo Silva teve um percurso de afirmação longe de ser linear. Formado no Benfica, destacou-se desde cedo nos escalões jovens do Seixal, mas teve poucas oportunidades na equipa principal. Depois de uma curta passagem pelas águias, mudou-se para o Mónaco em 2014, inicialmente por empréstimo, numa decisão que acabaria por transformar a sua carreira. Em França, ganhou espaço, maturidade e protagonismo, tornando-se um dos médios mais promissores do futebol europeu. A conquista do campeonato francês em 2016/17 confirmou definitivamente o seu talento e abriu-lhe as portas do futebol inglês. Paralelamente ao percurso nos clubes, Bernardo Silva consolidou-se também como uma das figuras mais influentes da Seleção Nacional. Internacional A desde 2015, participou em Campeonatos da Europa, Mundiais e ajudou Portugal a conquistar a Liga das Nações, reforçando o estatuto de um dos futebolistas portugueses mais importantes da sua geração. A sua consistência competitiva, capacidade de decisão e inteligência de jogo fizeram dele um elemento indispensável tanto em contexto de clube como de seleção. .Bernardo Silva perto do Atlético Madrid.Pep Guardiola deixa o Manchester City ao fim de 10 épocas