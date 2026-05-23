Bernardo Silva perto do Atlético Madrid

Bernardo Silva está perto de assinar pelo Atlético Madrid, avança a Marca.O emblema espanhol escolheu-o como substituto ideal para preencher a lacuna deixada por Griezmann, que se vai mudar para os Estados Unidos, e o médio português, em final de contrato com o Manchester City, entende que o Atlético é o clube ideal para prosseguir a carreira.O assunto até poderá ficar resolvido já na próxima semana, porque os colchoneros não querem a chegada daquela que seria a primeira grande contratação da janela de transferências de verão, enquanto o talentoso jogador de 31 anos não quer ir para o Mundial sem ter resolvido primeiro o seu futuro.O principal obstáculo para que a mudança se concretize é a questão salarial, embora se acredite que a boa vontade de ambos sugira que os caminhos de jogador e clube se acabarão por cruzar, com o agente de Bernardo Silva, Jorge Mendes, a tentar fechar um acordo. O Atlético Madrid está longe de poder oferecer um valor próximo dos cerca de 18 milhões de euros anuais que Bernardo Silva recebe no Manchester City, mas a saída de Griezmann, com um salário anual de oito milhões, representa um alívio significativo para a folha salarial do plantel. Por outro lado, não só Bernardo Silva não está à espera de um salário ao nível do que recebe em Inglaterra, como o facto de chegar como jogador livre implica geralmente o pagamento de um chorudo prémio de assinatura. Refira-se que o antigo guarda-redes do Benfica, Jan Oblak, é o jogador mais bem pago do Atlético, auferindo anualmente cerca de dez milhões de euros.