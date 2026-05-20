Aston Villa vence Liga Europa e deixa Sporting perto da entrada direta na Liga dos Campeões

O Aston Villa conquistou esta quarta-feira, 20 de maio, a primeira Liga Europa da sua história ao vencer, em Istambul, os alemães do Friburgo por 3-0.O desfecho desta final foi o melhor que o Sporting podia pedir, uma vez que fica a um curto passo de entrar na fase de liga da próxima edição da Liga dos Campeões. Para que isso aconteça, basta aos ingleses conservarem o quarto lugar na Premier League, que terá a última jornada no domingo. O Aston Villa está com três pontos de vantagem sobre o Liverpool, pelo que basta empatar o último jogo em casa do Manchester City ou fazer o mesmo resultado que os reds, que recebem o Brentford. Em caso de derrota dos villians e vitória do Liverpool, as duas equipas ficam com 62 pontos, mas o Villa cai para o quinto lugar por ter pior diferença de golos.O Aston Villa começou a construir o triunfo no final da primeira parte quando o belga Youri Tielemans (41') e o argentino Emiliano Buendia (45'+3) marcaram e causaram um enorme rombo no sonho do Friburgo.No início do segundo tempo, a equipa de Birmingham acabou definitivamente com as dúvidas quando o inglês Morgan Rogers, que tinha feito o passe para o primeiro golo, finalizou uma assistência de Buendia.O Friburgo saiu pois com derrota na primeira final europeia da sua história, enquanto o Aston Villa juntou a Liga Europa à Taça dos Campeões conquistada em 1982.Quem também tem muitos motivos para festejar é o treinador espanhol Unai Emery, que conquistou pela quinta vez a Liga Europa, tendo ainda igualado Giovanni Trapattoni, José Mourinho e Carlo Ancelotti como treinadores que mais competições europeias venceu, ainda que estes três técnicos tenham ganho a Liga dos Campeões.