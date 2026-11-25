Associação de Setúbal adia todos os jogos de futebol e futsal devido a casos de violência entre adeptos
As imagens divulgadas nas redes sociais de adeptos a destruir cadeiras, a atirá-las aos apoiantes da equipa adversária, com insultos pelo meio, no domingo (22 de novembro) na Amora e no Barreiro, a contar para a I Divisão Distrital, levaram a direção da Associação de Futebol de Setúbal (AFS) a anunciar esta quarta-feira, 25 de novembro, o adiamento de "toda a atividade competitiva prevista para os jogos agendados entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro, em todas provas, de todos os escalões, seja no futebol ou futsal".
A decisão surgiu depois de na terça-feira, 24 de novembro, ter sido realizada uma reunião de urgência com os clubes representados nas I e II divisões distritais.
Isto já depois de a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) ter enviado logo na segunda-feira, 21 de novembro, imagens dos incidentes para o Ministério Público.
A AFS adianta que a direção da associação vai "levar este problema crítico ao próximo Plenário das Associações Distritais e Regionais para articular propostas firmes junto da Federação Portuguesa de Futebol que garantam condições efetivas de segurança no desporto não profissional".
Além desta iniciativa é frisado que será pedida uma "audiência urgente ao Ministério da Administração Interna para expor o conjunto de questões relacionadas com a segurança nos jogos distritais e exigir soluções concretas que protejam jogadores, técnicos, dirigentes, árbitros, adeptos e famílias".
Uma terceira iniciativa passará por "realizar uma reunião conjunta com os comandantes distritais da PSP e GNR e o presidente da Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) para avaliação de procedimentos de atuação".
Finalmente, a direção da AFS diz querer "promover, em colaboração com a APCVD, ações formativas dedicadas junto dos Clubes e dos gestores de segurança dos mesmos".
As explicações dos clubes
Após a divulgação de imagens nas redes sociais das atitudes dos adeptos, tanto o Amora - cuja equipa sénior pertence à Sociedade Anónima Desportiva e no domingo jogava com a formação do Seixal 1925 - como o Barreirense, que recebia o C. Olímpico do Montijo Fut. Sad, divulgaram comunicados sobre os confrontos.
No caso do Amora, a direção do clube frisa que a SAD tinha "solicitado formalmente policiamento na plataforma PIRPED e, após o indeferimento por limitações de recursos humanos das forças de segurança, diligenciado de imediato pela contratação de segurança privada".
E deixa uma crítica à Associação de Futebol de Setúbal, que terá reduzido o risco do jogo entre o Amora SAD 'B' e o Seixal 1925, salientando: "Entendemos que, sempre que as autoridades policiais recusem ou não assegurem o policiamento em jogos de 'Risco Elevado', tal não poderá ser motivo para rebaixar a classificação para 'Risco Moderado', mas sim deverá ser permitido jogar à porta fechada".
No caso do Barreirense, a direção adiantou que "aos 39 minutos da segunda parte, quando o Futebol Clube Barreirense vencia por 4-0, um grupo de indivíduos vestidos de negro, presumivelmente afetos ao clube adversário (Clube Olímpico do Montijo), que momentos antes havia abandonado as bancadas do Campo da Verderena, dirigiu-se, pelo exterior do recinto, às instalações do bar do Futebol Clube Barreirense".
E que "num ato de violência absolutamente inadmissível, o referido grupo destruiu o gradeamento de proteção e invadiu violentamente aquele espaço, num verdadeiro assalto coletivo, acompanhado pelo arremesso de pedras e cadeiras, colocando em sério risco a integridade física das pessoas que ali se encontravam".
Garante ainda que "o Clube solicitou formalmente policiamento através da plataforma PIRPED, tendo sido informado da impossibilidade de disponibilização de efetivos policiais, por limitações de recursos humanos das forças de segurança. Perante esta circunstância, diligenciou de imediato a contratação de segurança privada, assegurando o cumprimento das exigências estabelecidas para a organização da partida".
Outro dos clubes cujos adeptos estiveram, alegadamente, envolvidos nos distúrbios, o Seixal 1925, reagiu à suspensão da competição no fim de semana apoiando a AFS: "A Direção do Seixal Clube 1925 manifesta o seu apoio à decisão tomada pela Direção da Associação de Futebol de Setúbal. O panorama desportivo do nosso distrito atravessa um momento preocupante, marcado por comportamentos e atitudes que ultrapassam largamente os limites do bom senso, do respeito e dos valores que devem nortear a prática desportiva".
O Olímpico do Montijo não efetuou, até ao momento, qualquer comentário aos acontecimentos e à decisão da AFS.