As imagens divulgadas nas redes sociais de adeptos a destruir cadeiras, a atirá-las aos apoiantes da equipa adversária, com insultos pelo meio, no domingo (22 de novembro) na Amora e no Barreiro, a contar para a I Divisão Distrital, levaram a direção da Associação de Futebol de Setúbal (AFS) a anunciar esta quarta-feira, 25 de novembro, o adiamento de "toda a atividade competitiva prevista para os jogos agendados entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro, em todas provas, de todos os escalões, seja no futebol ou futsal".

A decisão surgiu depois de na terça-feira, 24 de novembro, ter sido realizada uma reunião de urgência com os clubes representados nas I e II divisões distritais.

Isto já depois de a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) ter enviado logo na segunda-feira, 21 de novembro, imagens dos incidentes para o Ministério Público.

A AFS adianta que a direção da associação vai "levar este problema crítico ao próximo Plenário das Associações Distritais e Regionais para articular propostas firmes junto da Federação Portuguesa de Futebol que garantam condições efetivas de segurança no desporto não profissional".

Além desta iniciativa é frisado que será pedida uma "audiência urgente ao Ministério da Administração Interna para expor o conjunto de questões relacionadas com a segurança nos jogos distritais e exigir soluções concretas que protejam jogadores, técnicos, dirigentes, árbitros, adeptos e famílias".

Uma terceira iniciativa passará por "realizar uma reunião conjunta com os comandantes distritais da PSP e GNR e o presidente da Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) para avaliação de procedimentos de atuação".

Finalmente, a direção da AFS diz querer "promover, em colaboração com a APCVD, ações formativas dedicadas junto dos Clubes e dos gestores de segurança dos mesmos".