O jogo entre o Amora B e o Seixal Clube 1925, da 8.ª jornada da I Divisão da Associação de Futebol de Setúbal, ficou reduzido a 38 segundos. A partida foi interrompida após confrontos entre adeptos dos dois clubes, levando à chamada das autoridades policiais, que mobilizaram os meios disponíveis para o local.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, a SAD do Amora afirmou que tinha solicitado formalmente policiamento para o encontro, mas que o pedido foi recusado devido a limitações de recursos humanos nas forças de segurança. Segundo o clube, a Associação de Futebol de Setúbal reviu depois a avaliação do risco e classificou a partida como de grau moderado.

Perante essa decisão, o Amora diz ter contratado segurança privada para procurar garantir as condições necessárias à realização do jogo. Na mesma nota, a SAD reafirmou o compromisso com a segurança de atletas, equipas técnicas, adeptos e restantes agentes desportivos e repudiou comportamentos violentos ou de desacato.

O encontro não prosseguiu depois da interrupção. Até ao momento, não foi divulgada informação sobre eventuais feridos, sobre a identificação dos envolvidos ou sobre a decisão da Associação de Futebol de Setúbal quanto ao desfecho da partida. A notícia do Record não refere qualquer comunicado do Seixal Clube 1925.

A jornada ficou também marcada por desacatos no encontro entre o Barreirense e o Olímpico do Montijo. Nesse jogo, o árbitro interrompeu a partida aos 85 minutos, quando o Barreirense vencia por 4-0.