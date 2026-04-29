As contas portuguesas no acesso à Liga dos Campeões 2026/27

Está confirmado que Portugal não conseguirá beneficiar de uma das duas vagas adicionais atribuídas pela UEFA às federações com melhor desempenho coletivo na época europeia de 2025/26, pelo que o cenário de quatro equipas portuguesas na fase de liga da UEFA Champions League deixou de ser possível. A igualdade entre o Atlético Madrid e o Arsenal F.C. nas meias-finais da competição confirmou matematicamente a impossibilidade de Portugal ultrapassar a Espanha no ranking anual da UEFA, garantindo assim aos espanhóis uma das vagas extra, juntamente com a Inglaterra.Deste modo, o enquadramento mais provável para a participação portuguesa na Liga dos Campeões de 2026/27 passa pela presença de duas equipas. O campeão da I Liga terá entrada direta na fase de liga, enquanto o vice-campeão começará o percurso na terceira pré-eliminatória, ainda com possibilidade de atingir o play-off e, posteriormente, a fase principal da prova. Este é o cenário base já praticamente assegurado.Ainda assim, subsistem algumas hipóteses alternativas que podem alterar parcialmente este enquadramento. Uma delas depende da eventual conquista da UEFA Europa League pelo Sporting Clube de Braga. Caso os minhotos vençam a competição, garantem automaticamente presença direta na fase de liga da Liga dos Campeões, juntando-se ao campeão nacional. Nesse caso, Portugal teria três clubes na prova: dois com entrada direta e o vice-campeão a disputar as pré-eliminatórias.Existe também a possibilidade de o vice-campeão português entrar diretamente na fase de liga sem necessidade de disputar rondas preliminares. Tal cenário depende da libertação de vagas associadas ao vencedor da Liga Europa, caso essa equipa já esteja qualificada para a Liga dos Campeões através do respetivo campeonato. Uma das equipas com potencial para provocar esse efeito é o Aston Villa F.C., desde que conquiste a Liga Europa e simultaneamente termine a Premier League em posição de acesso direto à Liga dos Campeões.Importa sublinhar que mesmo no caso de triunfo europeu do Braga não surgirá uma quarta vaga portuguesa na competição. A vitória apenas acrescentaria uma entrada direta adicional para o clube minhoto, mantendo o vice-campeão nacional sujeito às pré-eliminatórias. Assim, o número máximo de equipas portuguesas na Liga dos Campeões de 2026/27 continua limitado a três.Apesar de Portugal ter ficado afastado das vagas extra desta época, a prestação global dos clubes nacionais teve impacto positivo no ranking da UEFA a cinco anos. A subida ao sexto lugar garante que, a partir da temporada 2027/28, o futebol português passará a contar com três representantes na Liga dos Campeões: dois com entrada direta na fase de liga e um terceiro através das pré-eliminatórias, além de um aumento do número total de equipas nas competições europeias. Trata-se de um reforço estrutural importante da presença portuguesa nas provas continentais, independentemente do desfecho da atual temporada..Arsenal e Atlético de Madrid empatam e adiam decisão para Londres nas meias-finais da Liga dos Campeões.Champions: Bayern arrasa o Real com reviravolta épica nos descontos em noite de loucos na Allianz Arena