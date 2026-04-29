Arsenal e Atlético de Madrid empatam e adiam decisão para Londres nas meias-finais da Liga dos Campeões

O Arsenal FC empatou 1-1 com o Atlético de Madrid na primeira mão das meias-finais da UEFA Champions League2025/26, num encontro equilibrado e decidido através de duas grandes penalidades. O resultado deixa a eliminatória totalmente em aberto antes da segunda mão, que será disputada em Londres.A equipa inglesa entrou melhor na partida e assumiu maior iniciativa ofensiva durante a primeira parte, procurando explorar os corredores laterais e a mobilidade do seu ataque. Após várias aproximações à baliza adversária, o Arsenal acabou por chegar à vantagem aos 44 minutos, quando Dávid Hancko cometeu falta dentro da área. Viktor Gyökeres converteu o penálti com eficácia e colocou os londrinos em vantagem antes do intervalo.Na segunda parte, o Atlético de Madrid regressou com maior intensidade e assumiu o controlo territorial do jogo durante largos períodos. A pressão ofensiva da formação espanhola traduziu-se em vários remates perigosos e numa bola ao poste de Antoine Griezmann, até que aos 54 minutos Ben White tocou a bola com a mão na área. Após análise do VAR, foi assinalado penálti, convertido por Julián Álvarez aos 56 minutos, restabelecendo a igualdade.Até ao final, ambas as equipas procuraram o golo da vitória. Declan Rice e Leandro Trossard criaram perigo para o Arsenal, enquanto Nahuel Molina e Lookman responderam do lado madrileno, mas o marcador não voltou a sofrer alterações..Champions: Bayern arrasa o Real com reviravolta épica nos descontos em noite de loucos na Allianz Arena