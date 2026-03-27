Artem Nych ganha contrarrelógio e reforça candidatura à vitória no Alentejo

Artem Nych deu um passo importante para a luta pela vitória na Volta ao Alentejo. O duas vezes vencedor da Volta a Portugal venceu o contrarrelógio de 23,2 km no crato, o maior exercício individual da prova desde 2008.O russo fez o percurso em 27m54s, menos cinco segundos do que o colega e novo líder Rafael Reis. A Anicolor Campicarn tinha a amarela por Santi Mesa, mas sabia-se que a geral sofreria um abanão no crono e Nych fez valer a sua força. Tendo em vista a chegada às antenas de Portalegre, é o líder da equipa. Está a 2 segundos de Rafael Reis, mas é o homem escolhido para lutar pelo triunfo este sábado na subida em Portalegre. Tiago Antunes, da Efapel, é o grande adversário, encontrando-se a 9 segundos da camisola amarela. Enzo Leijnse, quarto classificado, é também corredor da Anicolor, a equipa que domina a prova.Nas equipas estrangeiras, Magnus Carstensen, da EF, é o maior candidato ao pódio, a 15s, e Daan Dijkman, da UAE Emirates Gen Z, está a 31s da amarela. O anterior líder, Santi Mesa, perdeu 61 lugares após o crono, mas é candidato ao triunfo na etapa final, em Évora, no domingo.