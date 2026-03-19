Apostas em Marrocos na CAN vão dar prémio

A decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de retirar o título de vencedor da CAN'2026 à seleção do Senegal e atribuí-lo à equipa de Marrocos, derrotada na final por 1-0, tem dado muito que falar não só futebolisticamente falando, mas também no que concerne às apostas desportivas.É que quem apostou no Senegal recebeu o valor pelo triunfo no jogo de 18 de janeiro passado, mas com esta decisão, dois meses depois do desafio, os apostadores que tinham colocado Marrocos como a vencedora da final acabaram por ficar sem direito ao prémio por esse palpite.Por isso, a Betclic anunciou esta quinta-feira, 19 de março, que vai proceder à liquidação das apostas relativas à vitória da seleção do país organizador.Recorde-se que a decisão da CAF baseou-se na alegação de que os jogadores do Senegal tinham abandonado o campo já nos minutos finais do jogo após a marcação de uma grande penalidade a favor de Marrocos. Um penalti que acabou por não ser concretizado e pouco depois o jogador senegalês Pape Gueye marcou e deu o triunfo à sua equipa por 1-0..Senegal perde Taça das Nações Africanas na secretaria. Marrocos é o novo campeão. Triunfo revertido na passada terça-feira, dia 17, com a atribuição da vitória a Marrocos por 3-0, devido à saída de campo dos futebolistas do Senegal.Em comunicado a Betclic anunciou que "todas as apostas que já tinham sido validadas e pagas pela vitória do Senegal serão mantidas, apesar de os regulamentos permitirem que as apostas sejam liquidadas com base nos resultados inicialmente anunciados pelo organizador do torneio".Uma situação que em Inglaterra também foi aplicada pela Sky Bet, de acordo com o Daily Mail.Na rede social X, a Betclic colocou uma imagem de uma aposta em que o jogador ganhou com a vitória das duas seleções.