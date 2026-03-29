Antonelli faz história como o mais jovem de sempre a liderar o Mundial de Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli é um dos pilotos mais promissores da nova geração da Fórmula 1 e tornou-se, desde a sua estreia pela Mercedes em 2025, uma das figuras emergentes do campeonato. Nascido a 25 de agosto de 2006, em Bolonha, Itália, Antonelli chegou à categoria máxima do automobilismo com apenas 18 anos, integrando diretamente uma das equipas históricas da grelha, numa aposta estratégica para substituir Lewis Hamilton a partir dessa temporada.Filho de Marco Antonelli, antigo piloto e proprietário de uma equipa de competição, iniciou a carreira no karting ainda em criança e rapidamente se destacou no panorama internacional. Entre 2018 e 2020 conquistou vários títulos europeus e internacionais, chamando a atenção da Mercedes, que o integrou no seu programa de jovens pilotos em 2019. A partir daí, o seu percurso nas fórmulas de promoção foi particularmente rápido e consistente.Em 2022 sagrou-se campeão simultaneamente da Fórmula 4 Italiana e da ADAC Fórmula 4, duas das competições mais competitivas da categoria. No ano seguinte confirmou o estatuto de talento excecional ao conquistar o título da Formula Regional European Championship by Alpine, dominando a época com várias vitórias e pódios. Em 2024 competiu na Fórmula 2, etapa imediatamente anterior à Fórmula 1, encurtando o percurso habitual de progressão — não participou na Fórmula 3, algo pouco comum entre pilotos que chegam à categoria principal.A estreia oficial na Fórmula 1 aconteceu em 2025 ao serviço da Mercedes, tornando-se um dos pilotos mais jovens da história a iniciar uma temporada completa. Logo no primeiro ano demonstrou capacidade de adaptação ao mais alto nível competitivo, somando resultados consistentes e alcançando o seu primeiro pódio no Grande Prémio do Canadá. Terminou a época entre os primeiros classificados do campeonato, confirmando as expectativas depositadas na sua contratação.Na temporada de 2026 deu um passo decisivo na afirmação como piloto de topo ao conquistar a primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prémio da China. Este fim-de-semana voltou a vencer no Japão, tornando-se o piloto mais jovem de sempre a liderar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Estes resultados consolidaram o seu estatuto como uma das principais apostas da Mercedes para o futuro e reforçaram a presença italiana na luta pelos lugares cimeiros da modalidade, algo que não acontecia com regularidade há vários anos.Para além da velocidade em pista, Antonelli tem sido destacado por engenheiros e responsáveis da equipa pela maturidade competitiva, pela consistência em corrida e pela capacidade de adaptação técnica — características raras em pilotos com tão pouca experiência na categoria. A sua progressão rápida, aliada aos resultados alcançados logo nas primeiras épocas, coloca-o entre os nomes mais relevantes da nova geração da Fórmula 1 e um potencial candidato a títulos mundiais nos próximos anos..Kimi Antonelli vence no Japão e é o líder mais novo de sempre na Fórmula 1.Antonelli vence GP da China e torna-se o segundo piloto mais jovem de sempre a triunfar na Fórmula 1