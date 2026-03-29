Antonelli faz história como o mais jovem de sempre a liderar o Mundial de Fórmula 1
FRANCK ROBICHON
Desporto

Antonelli faz história como o mais jovem de sempre a liderar o Mundial de Fórmula 1

Italiano de 19 anos venceu na China e no Japão e confirmou o estatuto de nova estrela da Mercedes e da próxima geração da categoria
Cecília Carmo
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Kimi Antonelli

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