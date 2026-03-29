Kimi Antonelli vence no Japão e é o líder mais novo de sempre na Fórmula 1

O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) venceu este domingo, 29 de março, o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 e tornou-se, aos 19 anos, no mais novo líder de sempre do Campeonato do Mundo.Antonelli, que largou da 'pole position', bateu o australiano Oscar Piastri (McLaren) por 13,722 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 15,270 do vencedor desta terceira ronda da temporada.Com estes resultados e o quarto lugar do britânico George Russell (Mercedes), Antonelli assume a liderança do Mundial, com 72 pontos.