António Félix da Costa soma segunda vitória consecutiva no mundial de Fórmula E

O piloto português António Félix da Costa (Jaguar TCS Racing) venceu este sábado o Madrid E-Prix, sexta ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula E, alcançando a segunda vitória consecutiva na presente temporada e reforçando a candidatura aos lugares cimeiros da classificação. O piloto de Cascais partiu da terceira posição da grelha e beneficiou de uma estratégia eficaz da equipa, com uma paragem antecipada nas boxes que lhe permitiu assumir a liderança após o ciclo de pit stops dos adversários, posição que manteve até ao final da corrida.Félix da Costa terminou a prova com o tempo de 38.26,706 minutos, deixando na segunda posição o colega de equipa Mitch Evans, enquanto o líder do campeonato, Pascal Wehrlein (Porsche Formula E Team), foi terceiro classificado, a menos de um segundo do vencedor. Trata-se do 14.º triunfo da carreira do piloto português na Fórmula E, igualando o registo do suíço Sébastien Buemi como segundo piloto com mais vitórias na história da competição.A corrida ficou marcada por uma gestão estratégica eficaz por parte da Jaguar, com Félix da Costa a consolidar a liderança após a fase de paragens obrigatórias e a resistir à pressão final de Mitch Evans nas últimas voltas. No final, o piloto destacou a importância do resultado e o apoio recebido nas bancadas, sublinhando tratar-se de uma vitória particularmente especial por ter sido alcançada perante familiares, amigos e adeptos portugueses presentes em Madrid.Com este resultado, Félix da Costa sobe ao quarto lugar do campeonato de pilotos, somando agora 64 pontos, ficando a 19 de Pascal Wehrlein. A próxima ronda do Mundial de Fórmula E realiza-se em Berlim, num fim de semana com corrida dupla marcada para os dias 2 e 3 de maio, onde o piloto português procurará manter o momento positivo e aproximar-se ainda mais da liderança do campeonato..