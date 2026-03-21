António Félix da Costa soma segunda vitória consecutiva no mundial de Fórmula E
Piloto português triunfa no E-Prix de Madrid após estratégia decisiva da Jaguar e sobe ao quarto lugar do campeonato, ficando a 19 pontos da liderança
O piloto português António Félix da Costa (Jaguar TCS Racing) venceu este sábado o Madrid E-Prix, sexta ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula E, alcançando a segunda vitória consecutiva na presente temporada e reforçando a candidatura aos lugares cimeiros da classificação. O piloto de Cascais partiu da terceira posição da grelha e beneficiou de uma estratégia eficaz da equipa, com uma paragem antecipada nas boxes que lhe permitiu assumir a liderança após o ciclo de pit stops dos adversários, posição que manteve até ao final da corrida.

Félix da Costa terminou a prova com o tempo de 38.26,706 minutos, deixando na segunda posição o colega de equipa Mitch Evans, enquanto o líder do campeonato, Pascal Wehrlein (Porsche Formula E Team), foi terceiro classificado, a menos de um segundo do vencedor. Trata-se do 14.º triunfo da carreira do piloto português na Fórmula E, igualando o registo do suíço Sébastien Buemi como segundo piloto com mais vitórias na história da competição.

A corrida ficou marcada por uma gestão estratégica eficaz por parte da Jaguar, com Félix da Costa a consolidar a liderança após a fase de paragens obrigatórias e a resistir à pressão final de Mitch Evans nas últimas voltas. No final, o piloto destacou a importância do resultado e o apoio recebido nas bancadas, sublinhando tratar-se de uma vitória particularmente especial por ter sido alcançada perante familiares, amigos e adeptos portugueses presentes em Madrid.

Com este resultado, Félix da Costa sobe ao quarto lugar do campeonato de pilotos, somando agora 64 pontos, ficando a 19 de Pascal Wehrlein. A próxima ronda do Mundial de Fórmula E realiza-se em Berlim, num fim de semana com corrida dupla marcada para os dias 2 e 3 de maio, onde o piloto português procurará manter o momento positivo e aproximar-se ainda mais da liderança do campeonato.

