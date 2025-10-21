António Félix da Costa. Um piloto, duas equipas e dois campeonatos diferentes em 2026

António Félix da Costa vai acelerar a dobrar em 2026. O piloto português vai representar a Alpine no Mundial de Resistência (WEC) de 2026, a par com a participação no Campeonato do Mundo de Fórmula E. Tudo em nome de um sonho: vencer as 24 horas de Le Mans. Ligado à Jaguar na Fórmula E, Félix da Costa vai conduzir um hypercar da Alpine em 2026. “Finalmente posso confirmar que estou de regresso ao WEC. Nunca escondi que queria voltar a este campeonato em 2026, trabalhei muito e ganhei o meu espaço no mundo do endurance, com vitórias e títulos na classe LMP2, mas obviamente o meu sonho é vencer o WEC e as 24 horas de Le Mans”, afirmou o piloto de 34 anos. A duração do contrato não é conhecida, uma vez que a equipa, além de destacar “a experiência, capacidade de liderança, motivação e cultura de alto desempenho” do português, apenas revelou que o acordo é por “vários anos”. Para o piloto, representar uma marca icónica como a Alpine é um motivo de grande alegria e responsabilidade: “A mentalidade da Alpine é totalmente vencedora, estamos alinhados, sabemos que temos muito trabalho pela frente, mas mal posso esperar por começar a trabalhar. Vai ser um ano desafiante, em dois campeonatos, mas estou motivado para buscar vitórias e títulos tanto no WEC, como na Fórmula E.”Em 2026, o calendário do Mundial de Resistência, vai ter oito corridas, com o arranque a acontecer em março do próximo ano, no Qatar. As 24 Horas de Le Mans estão marcadas para 10 a 14 de junho. Ainda criança, o “formiga” (como era apelidado) deu seguimento à tradição automobilísTica da família e começou no karting aos 9 anos. Em 2002 chegaram os primeiros títulos da carreira, que conheceu o auge em 2022, quando Félix da Costa venceu o mundial de resistência e também nas míticas 24 horas de Le Mans. Nesse ano, corria pela equipa Heartz Team JOTA e assegurou o título com Will Stevens e Roberto González. Félix da Costa destacou-se em todas as categorias de monolugares - chegou a fazer testes para a F1, pela Force India - e brilhou no DTM e em corridas de GT, antes de se afirmar na Fórmula E, onde conquistou o título mundial em 2020.isaura.almeida@dn.pt .Félix da Costa celebra título na Fórmula E ao volante do seu monolugar elétrico pelas ruas de Lisboa