António Félix da Costa abandona no Mónaco após incidente polémico na Fórmula E

O piloto português António Félix da Costa abandonou este sábado a primeira das duas corridas do fim de semana da Fórmula E no Mónaco, depois de um incidente com o britânico Dan Ticktum, numa altura em que lutava pelos lugares do pódio.O piloto luso, que arrancou da oitava posição da grelha, protagonizou uma corrida consistente e chegou mesmo a assumir a liderança em vários momentos, graças a uma estratégia eficaz de gestão de energia e ao bom ritmo demonstrado nas ruas do Principado.No entanto, a oito voltas do final, a corrida de Félix da Costa terminou de forma abrupta. Quando disputava posição com Dan Ticktum, da Cupra, à saída do túnel do circuito monegasco, os dois pilotos envolveram-se num toque que acabou por lançar o português contra as barreiras de protecção. O impacto provocou danos significativos no monolugar, incluindo a perda da roda traseira esquerda, obrigando ao abandono imediato.Visivelmente frustrado, António Félix da Costa reagiu através da rádio da equipa, deixando transparecer o descontentamento com o desfecho do incidente. Os comissários analisaram posteriormente o sucedido e consideraram Dan Ticktum responsável pelo toque, aplicando ao britânico uma penalização que o fez cair do terceiro ao 12.º lugar da classificação final.A corrida acabou por ser conquistada pelo neerlandês Nyck de Vries, da Mahindra, que terminou com vantagem sobre o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, segundo classificado. O espanhol Pepe Martí herdou o terceiro lugar do pódio após a sanção aplicada a Ticktum.Com este resultado, Mitch Evans reforçou a liderança do campeonato, enquanto Félix da Costa mantém-se na luta pelos primeiros lugares, apesar do abandono no Mónaco. O piloto português terá já este domingo uma nova oportunidade de recuperar pontos, na segunda corrida do fim de semana, correspondente à 10.ª ronda da temporada..António Félix da Costa soma segunda vitória consecutiva no mundial de Fórmula E .António Félix da Costa. Um piloto, duas equipas e dois campeonatos diferentes em 2026